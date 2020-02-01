الشؤون المدنية: لا يوجد تصريحات مبيت للعمال الفلسطينيين بإسرائيل

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رام الله - دنيا الوطن

أكد المتحدث باسم الشؤون المدنية، وليد وهدان، اليوم السبت، أنه لا يوجد تصريح مبيت لعمال الضفة الغربية في إسرائيل، وإنما فقط يوجد تصريح عمل بوقت معين.



قال وهدان بتصريح خاص لـ"دنيا الوطن" :"لا يوجد تصريح عمل مبيت للعمال الفلسطينين بالضفة الغربية، فقط يوجد تصريح عمل بوقت معين، كما أنه لا يوجد تصريح لعمال قطاع غزة بالعمل في إسرائيل".