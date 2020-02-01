شؤون فلسطينية

الشؤون المدنية: لا يوجد تصريحات مبيت للعمال الفلسطينيين بإسرائيل

الشؤون المدنية: لا يوجد تصريحات مبيت للعمال الفلسطينيين بإسرائيل
ارشيفية
رام الله - دنيا الوطن
أكد المتحدث باسم الشؤون المدنية، وليد وهدان، اليوم السبت، أنه لا يوجد تصريح مبيت لعمال الضفة الغربية في إسرائيل، وإنما فقط يوجد تصريح عمل بوقت معين.

قال وهدان بتصريح خاص لـ"دنيا الوطن" :"لا يوجد تصريح عمل مبيت للعمال الفلسطينين بالضفة الغربية، فقط يوجد تصريح عمل بوقت معين، كما أنه لا يوجد تصريح لعمال قطاع غزة بالعمل في إسرائيل".

أخبار ذات صلة

846.5 مليون دولار أرباح مجموعة البنك العربي و30% توزيعات الأرباح

846.5 مليون دولار أرباح مجموعة البنك العربي و30% توزيعات الأرباح

وزير الخارجية البحريني يدعو لدراسة (صفقة القرن)

وزير الخارجية البحريني يدعو لدراسة (صفقة القرن)

الديمقراطية تدعو للانتقال في رفض رؤية ترامب للمربع العملي والميداني

الديمقراطية تدعو للانتقال في رفض رؤية ترامب للمربع العملي والميداني

الأسير سامر عابد.. رفض استدعاء ضابط (الشاباك) عبر الهاتف فاعتقله الاحتلال بوحشية

الأسير سامر عابد.. رفض استدعاء ضابط (الشاباك) عبر الهاتف فاعتقله الاحتلال بوحشية

مجدلاني يُرحب ببيان الاشتراكية الدولية التي ترفض مقترحات إدارة ترامب

مجدلاني يُرحب ببيان الاشتراكية الدولية التي ترفض مقترحات إدارة ترامب

نادي الأسير: مواجهة جديدة بين الأسيرات وإدارة سجن &#34;الدامون&#34;

نادي الأسير: مواجهة جديدة بين الأسيرات وإدارة سجن "الدامون"

الخضري يدعو المجتمع الدولي والدول العربية والإسلامية لدعم (أونروا) لتعزيز دورها الإنساني

الخضري يدعو المجتمع الدولي والدول العربية والإسلامية لدعم (أونروا) لتعزيز دورها الإنساني

تنقل أكثر من 32 ألف شخص عبر (معبر الكرامة) الأسبوع الماضي

تنقل أكثر من 32 ألف شخص عبر (معبر الكرامة) الأسبوع الماضي

التعليقات

الدنيا حكايات

كوشنير وحلاق اليتامى بالسلطة الفلسطينية

كوشنير وحلاق اليتامى بالسلطة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

846.5 مليون دولار أرباح مجموعة البنك العربي و30% توزيعات الأرباح

846.5 مليون دولار أرباح مجموعة البنك العربي و30% توزيعات الأرباح

الشؤون المدنية: لا يوجد تصريحات مبيت للعمال الفلسطينيين بإسرائيل

الشؤون المدنية: لا يوجد تصريحات مبيت للعمال الفلسطينيين بإسرائيل

الديمقراطية تدعو للانتقال في رفض رؤية ترامب للمربع العملي والميداني

الديمقراطية تدعو للانتقال في رفض رؤية ترامب للمربع العملي والميداني

الأسير سامر عابد.. رفض استدعاء ضابط (الشاباك) عبر الهاتف فاعتقله الاحتلال بوحشية

الأسير سامر عابد.. رفض استدعاء ضابط (الشاباك) عبر الهاتف فاعتقله الاحتلال بوحشية

مجدلاني يُرحب ببيان الاشتراكية الدولية التي ترفض مقترحات إدارة ترامب

مجدلاني يُرحب ببيان الاشتراكية الدولية التي ترفض مقترحات إدارة ترامب

الخضري يدعو المجتمع الدولي والدول العربية والإسلامية لدعم (أونروا) لتعزيز دورها الإنساني

الخضري يدعو المجتمع الدولي والدول العربية والإسلامية لدعم (أونروا) لتعزيز دورها الإنساني

تنقل أكثر من 32 ألف شخص عبر (معبر الكرامة) الأسبوع الماضي

تنقل أكثر من 32 ألف شخص عبر (معبر الكرامة) الأسبوع الماضي

السيسي لـ&#34;الرئيس عباس&#34;: مصر تدعم الحل العادل والشامل للقضية الفلسطينية

السيسي لـ"الرئيس عباس": مصر تدعم الحل العادل والشامل للقضية الفلسطينية

منوعات

الأمير والفيل.. خسارة جديدة للأمير هاري

الأمير والفيل.. خسارة جديدة للأمير هاري

شاهد: رامي عياش يتعرض للانتقاد بسبب تصرفه مع مُعجب

شاهد: رامي عياش يتعرض للانتقاد بسبب تصرفه مع مُعجب

أحلام تترك The Voice وتكشف السبب

أحلام تترك The Voice وتكشف السبب

بصورة تجمعهما.. أحمد الفيشاوي يتغزل في زوجته

بصورة تجمعهما.. أحمد الفيشاوي يتغزل في زوجته

نرمين الفقي بـ&#34;نيو لوك&#34;: &#34;ده شكلي النهائي بعد التجديد&#34;

نرمين الفقي بـ"نيو لوك": "ده شكلي النهائي بعد التجديد"

حقيقة وفاة الفنانة نادية لطفي

حقيقة وفاة الفنانة نادية لطفي

مقابل إعلان 60 ثانية.. الكشف عن أرباح خيالية لمراهقة في &#34;تيك توك&#34;

مقابل إعلان 60 ثانية.. الكشف عن أرباح خيالية لمراهقة في "تيك توك"

القبض على مريم حسين في دبي لتنفيذ حكم حبسها وإبعادها عن الإمارات

القبض على مريم حسين في دبي لتنفيذ حكم حبسها وإبعادها عن الإمارات

والدة حلا الترك تبكي وتكشف تعرضها للتهديد والابتزاز.. والمُتهمة ترد عليها

والدة حلا الترك تبكي وتكشف تعرضها للتهديد والابتزاز.. والمُتهمة ترد عليها

مديرة أعمال نادية لطفي تبكي: &#34;وضعها حرج&#34;

مديرة أعمال نادية لطفي تبكي: "وضعها حرج"

عربي

مشروع قرار بريطاني بشأن &#34;مرتزقة ليبيا&#34;

مشروع قرار بريطاني بشأن "مرتزقة ليبيا"

الحوثيون يُهددون الإمارات والسعودية بـ &#34;ضربات موجعة&#34;

الحوثيون يُهددون الإمارات والسعودية بـ "ضربات موجعة"

قرقاش: الدعم العربي والإيمان بعدالة القضية الفلسطينية غير كافيين

قرقاش: الدعم العربي والإيمان بعدالة القضية الفلسطينية غير كافيين

مسؤول تركي بارز يُهاجم ولي عهد أبو ظبي

مسؤول تركي بارز يُهاجم ولي عهد أبو ظبي