عربي

مصر: مُحددات السلام تتمثل بالشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية

مصر: مُحددات السلام تتمثل بالشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية
الرئيس الفلسطيني محمود عباس والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي
رام الله - دنيا الوطن
أكدت جمهورية مصر العربية، وقوفها إلى جانب الشعب الفلسطيني في تحقيق مصيره، وإعطائه حقوقه كاملة.

وقال وزير الخارجية المصري، سامح شكري، في كلمته أمام وزراء الخارجية العرب، في الاجتماع الذي يعقد بالجامعة العربية: إن التوصل للتسوية الشاملة والعادلة، يعد أحد المفاتيح لاستعادة السلام بالشرق الأوسط، داعيًا لتحقيق ذلك عبر حل الدولتين.

وأكد شكري، أن محددات السلام لم تتغير، وتتمثل في الشرعية الدولية ومقرراتها، ومبادرة السلام العربية، مضيفًا: "مصر مع الحقوق العادلة للشعب الفلسطيني".

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