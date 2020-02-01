الأسير سامر عابد.. رفض استدعاء ضابط (الشاباك) عبر الهاتف فاعتقله الاحتلال بوحشية



وقد وثقت الصور مشاهد الخراب الكبير في جميع غرف المنزل، حيث أكدت العائلة استخدام الاحتلال معدات خاصة في البحث، كما قامت بفك وتفتيش سيارة الأسير وشقيقه.



وأضاف الصحفي العابد، أن قوات الاحتلال داهمت المنزل قبل أيام، وسلمت شقيقه استدعاء للمقابلة، بعد رفضه الاستجابة لاستدعاء ضابط الشاباك له عبر الهاتف.



يذكر، أن المحرر الجريح سامر، تعرض للاعتقال مرتين سابقاً، وفي المرتين اعتقل بعد إصابته ونقل للمستشفى، حيث أصيب بأربع رصاصات من القوات الخاصة في اعتقاله السابق عام ٢٠١٦، ومكث في مستشفى السجن فترة طويلة، وأجرى عملية في مجمع فلسطين الطبي بعد خروجه من السجن قبل عام، علماً أن شقيقه الأصغر عبد اللطيف، يمضي حكما بالسجن لخمس سنوات في (سجن النقب).

رام الله - دنيا الوطنبعد أقل من عام على خروجه من السجن، وللمرة الثالثة على التوالي، اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم، الأسير المحرر الجريح سامر حسن عابد (٢٩ عاماً) من منزل عائلته في بلدة قبلان جنوب نابلس.من طرفه، أكد شقيقه الصحفي عبد الرحمن العابد، أن قوات الاحتلال، داهمت المنزل قرابة الساعة الثالثة قبيل الفجر، وقامت باعتقال شقيقه سامر، بعد أن عاثت في المنزل خراباً واسعاً، دون السماح له بارتداء ملابسه، بحسب ما جاء على موقع (الحرية نيوز).