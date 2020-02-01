مجدلاني يُرحب ببيان الاشتراكية الدولية التي ترفض مقترحات إدارة ترامب



وأضافت في بيانها، أنها ترى أن دعم السلام، يتم عبر قرارات الشرعية الدولية، وتماشياً مع القانون الدولي، مع دعمها ومنذ سنوات لحل الدولتين، فهذا دليل على أن المجتمع الدولي مع قرارات الشرعية، باعتبارها الأساس لحل الصراع.



وأشاد مجدلاني في تصريح وصل "دنيا الوطن"، بمواقف الاشتراكية الدولية، التي تعبر بوضوح عن دعم الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة، قائلاً: "سنواصل العمل مع كافة الأحزاب بالاشتراكية الدولية، بما يحقق تطلعات شعبنا".

رام الله - دنيا الوطناعتبر الأمين العام لجبهة النضال الشعبي الفلسطيني، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، د. أحمد مجدلاني، بيان الاشتراكية الدولية، حيث وصف مقترحات إدارة ترامب وما تسميها (صفقة القرن) بأنها تتجاهل الواقع على الأرض، الذي يعيش فيه الشعب الفلسطيني، وتؤدي إلى تفاقم الوضع ولا يقدم أي حل للصراع، يؤكد أن كافة الأحرار في العالم ضد هذه الصفقة، التي تتجاهل كافة قرارات الشرعية الدولية، ولا تساهم بأي حل للقضية الفلسطينية.