اختراق موقع وزارة الصحة المصرية بـ (هاكرز) إيراني
رام الله - دنيا الوطن
أفادت وسائل إعلام مصرية، صباح اليوم السبت، أن الموقع الرسمي لوزارة الصحة والسكان المصرية، تعرض اليوم، للاختراق من قبل (هاكرز).
أفادت وسائل إعلام مصرية، صباح اليوم السبت، أن الموقع الرسمي لوزارة الصحة والسكان المصرية، تعرض اليوم، للاختراق من قبل (هاكرز).
وقال موقع صحيفة (اليوم السابع) المصرية، فقد تسبب الاختراق، في تعطل الموقع عن العمل، كما نقل موقع (روسيا اليوم).
وعرف المخترقون عن أنفسهم بأنهم (هاكرز) إيرانيون، ووضعوا رسالة قالوا فيها: "دائما قريبين لك، نعرف هويتك، ومعلوماتك خاصة بنا.. احذر".
وقال مصدر بوزارة الصحة: إنه جرى التعامل حالياً مع (الهاكرز) وإعادة الموقع إلى طبيعته، وتشديد إجراءات الحماية لمنع اختراقه مجدداً.
وعرف المخترقون عن أنفسهم بأنهم (هاكرز) إيرانيون، ووضعوا رسالة قالوا فيها: "دائما قريبين لك، نعرف هويتك، ومعلوماتك خاصة بنا.. احذر".
وقال مصدر بوزارة الصحة: إنه جرى التعامل حالياً مع (الهاكرز) وإعادة الموقع إلى طبيعته، وتشديد إجراءات الحماية لمنع اختراقه مجدداً.
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