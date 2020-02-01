الخضري يدعو المجتمع الدولي والدول العربية والإسلامية لدعم (أونروا) لتعزيز دورها الإنساني

جمال الخضري رئيس اللجنة الشعبية لمواجهة الحصار

رابط مختصر:

رام الله - دنيا الوطن

دعا جمال الخضري، رئيس اللجنة الشعبية لمواجهة الحصار، المجتمع الدولي والدول العربية والإسلامية لدعم موازنة وكالة غوث وتشغيل اللاجئين (أونروا)، بعد مناشدتها بضرورة توفير 1،4 مليار دولار؛ لتمويل الخدمات والمساعدات الأساسية.



وشدد الخضري في تصريح صحفي صدر عنه اليوم السبت، وصل "دنيا الوطن"، على ضرورة دعم الموازنة بل زيادتها، في ظل الوضع المأساوي والكارثي للاجئين الفلسطينيين، حيث تقدم (أونروا) المساعدات لـ 5،6 مليون لاجئ في الشرق الأوسط.



وأكد الخضري، أن (أونروا) تُقدم دوراً إنسانياً وخدمات إنسانية تنسجم مع القانون الدولي، الذي يدعو لمثل هذه الأنشطة، في دور مُقدر يجب دعمه بشكل كامل من الجهات المانحة.



وأشار إلى رعاية (أونروا) اللاجئين وتقديم خدمات تعليمية وصحية وبيئية وإنسانية واجتماعية، وأن استمرار دورها وتعزيزه وتمويلها، ودعمها لإقامة البرامج العادية والطارئة، جزء من الحفاظ على الاستقرار ومساعدة اللاجئين عبر تعزيز أمنهم الغذائي والصحي والتعليمي.



وبين أن (أونروا) تقوم بدور مهم جداً وحساس وحاسم في هذه المرحلة وكل المراحل، وتعمل بموجب قانون دولي وقرار الجمعية للأمم المتحدة، الذي فوضها قبل أشهر، للعمل لمدة ثلاث سنوات.



وجدد الخضري التأكيد، أن (صفقة القرن) تستهدف القضية الفلسطينية، وخاصة اللاجئين الفلسطينيين، وتريد إنهاء ملف حق العودة.



وذكر بدور الولايات المتحدة وإسرائيل في محاولة تقويض (أونروا)، وما بذلوه من جهود كبيرة في الأمم المتحدة على مدار أكثر من عام وضغوطهم الشديدة، حتى لا يمر تفويض (أونروا) أو تقويضها، لكنهم لم ينجحوا.



وأوضح، أن الولايات المتحدة، أوقفت ما يزيد عن 360 مليون دولار، كانت تدفعها سنوياً (أونروا)، في حرب معلنة وواضحة على (أونروا) واللاجئين الفلسطينيين.



وشدد الخضري على ضرورة توجيه الدعم لـ (أونروا)، وكذلك المؤسسات المحلية في كافة أماكن عملها قطاع غزة والضفة الغربية والقدس، والخارج، لضمان صمود الشعب الفلسطيني في مواجهة التحديات، والحرب المعلنة ضده.