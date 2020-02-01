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شؤون فلسطينية

تنقل أكثر من 32 ألف شخص عبر (معبر الكرامة) الأسبوع الماضي

تنقل أكثر من 32 ألف شخص عبر (معبر الكرامة) الأسبوع الماضي
معبر الكرامة - أرشيف
رام الله - دنيا الوطن
تنقل أكثر من 32 ألف مواطن ومواطنة وزائر عبر (معبر الكرامة) خلال الأسبوع الماضي، حيث كانت الحركة نشطة باتجاه القادمين، لوجود أعداد كبيرة من المعتمرين العائدين.

وذكرت إدارة العلاقات العامة والإعلام في الشرطة، في تصريح صحفي، وصل "دنيا الوطن"، أن عدد المغادرين خلال الأسبوع بلغ 16332 شخصاً، فيما بلغ عدد المسافرين القادمين 15790 شخصاً، وأن حركة المسافرين كانت متوسطة.

وأضافت: أن جميع الأجهزة الأمنية والمدنية في الإدارة العامة للمعابر والحدود، قدمت العديد من التسهيلات والخدمات لكافة المواطنين، حيث تم التنسيق لـ 11 حالة مرضية للسفر ما بين جانبي المعبر في سيارات الإسعاف الفلسطينية، فيما أعاد الجانب الإسرائيلي تسعة مواطنين خلال الفترة نفسها بحجة الأسباب الأمنية.

وأشارت إلى أن الحركة هذا الأسبوع على (معبر الكرامة) مفتوحة في الاتجاهين على مدار24 الساعة من الأحد حتى الخميس دون أي تشويشات على حركة المسافرين، وتتوقف الحركة يوم الجمعة عند الساعة 10:30 صباحاً، فيما دوام يوم السبت من الساعة 7:30 صباحاً حتى الساعة 12:00 ظهراً في الاتجاهين.

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