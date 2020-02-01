الشيخ صبري: نسعى لجعل فعاليات صلاة الفجر يومية بالمسجد الأقصى

قال خطيب المسجد الأقصى المبارك، الشيخ عكرمة صبري، إن المرابطين بالمسجد الأقصى، يعملون على جعل فكرة صلاة الآلاف للفجر بالمسجد المبارك يومية.







وأضاف صبري، في تصريح خاص لـ "دنيا الوطن"، أن الفكرة يجري تطبيقها من خلال توافد المصلين بالقدس وأراضي الـ 48 وبعض مناطق الضفة الغربية، في هبة جماهيرية، تؤكد على قدسية المسجد المبارك.





وأشار صبري، إلى أن هناك مساع لتكون الفكرة يومية، وأن تتم صلاة الفجر للمرابطين بشكل يومي وبمشاركة الآلاف، مؤكداً أنها رسالة شديدة اللهجة للاحتلال الإسرائيلي.





وتابع: "لن يرهبنا إبعاد الاحتلال للمرابطين عن المسجد الأقصى، ولن يكون هناك خوف من ممارسات الاحتلال، سنواصل رباطنا في المسجد والدفاع عنه"، مشدداً على أن فكرة صلاة الفجر، تمثل التحدي الأكبر للاحتلال الإسرائيلي.





ولفت صبري، إلى أن المستوطنين، يسعون لإعاقة المرابطين بالمسجد الأقصى، وذلك من خلال التصدي للحافلات ومنع وصولها للمسجد الأقصى المبارك، متابعاً: "الأمر لن يرهبنا على الإطلاق".

خاص دنيا الوطن