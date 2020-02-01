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العراق: ندعو الفلسطينيين للتوحد لمواجهة (صفقة القرن)

العراق: ندعو الفلسطينيين للتوحد لمواجهة (صفقة القرن)
الرئيس الامريكي دونالد ترامب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو
رام الله - دنيا الوطن
أكدت الجمهورية العراقية، أنه يجب وضع حلول غير عادية لحل القضية الفلسطينية، وما تُسمى بـ (صفقة القرن) تسعى لفرض سياسة الأمر الواقع على الشعب الفلسطيني.

وقال وزير الخارجية العراقي، محمد علي الحكيم، خلال اجتماع القمة العربية على مستوى وزراء الخارجية العرب: إن بلاده تحث الفلسطينيين على الالتزام بالوحدة والتماسك؛ للقدرة على إقامة دولة فلسطينية موحدة، وضمان العودة لجميع الفلسطينيين.

وأضاف الحكيم: العراق حكومة وشعبًا وعشائرًا ومرجعيات دينية، يقف مع الشعب الفلسطيني، ويجب تقديم كافة أشكال الدعم لفلسطين، ونعتقد أن حل مشاكل المنطقة لا بد أن يمر من خلال حل القضية الفلسطينية، وحق تقرير المصير، وإقامة الدولة الفلسطينية، وعاصمتها القدس.

وأوضح أنه يجب أن تعمل الجامعة العربية مع الدول الأوروبية، والإسلامية، وروسيا، والصين، واليابان، ودول عدم الانحياز، لرفض الخطة، وتوضيح خطورتها على العالم أجمع.

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