أبو الغيط: توقيت طرح (صفقة القرن) يثير الكثير من التساؤلات

أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية

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رام الله - دنيا الوطن

أكد الأمين العام للجامعة العربية، أحمد أبو الغيط، أن إنهاء الصراع مع إسرائيل مصلحة فلسطينية عربية مؤكدة، ولا بد من بلورة موقف عربي موحد، إزاء خطة ترامب للسلام.



وقال أبو الغيط، خلال اجتماع القمة العربية على مستوى وزراء الخارجية العرب: "اجتماعنا اليوم للتضامن مع الشعب الفلسطيني، وهي رسالة بأن الفلسطينيين ليسوا وحدهم في مواجهة الصفقة، فالخطة الأميركية للسلام مخيبة للآمال"، مضيفًا: "توقيت وملابسات طرح المبادرة الأميركية الأخيرة، تثير الكثير من التساؤلات".



وأضاف: العرب لا يتاجرون بقضاياهم، بل يدرسون بعمق وتأن ما يطرح عليهم، ونحن ندرس كل ما يطرح علينا ومن حقنا أن نقبل أو نرفض، مشددًا بالقول: إسرائيل تفهم الخطة الأميركية بمعنى الهبة، واليمين الإسرائيلي، يعتبرها فرصة لتنفيذ أهدافه.



وأوضح أن ما يجري يشبه وضع الفلسطينيين تحت نظام أشبه بالفصل العنصري، وهم يرفضون الوضع الحالي لأنه يضعهم تحت احتلال، متابعًا: "قضية فلسطين هي قضية العرب جميعاً واجتماع اليوم، وقفة تضامن مع الشعب الفلسطيني".