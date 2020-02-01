الرئيس عباس: أبلغنا الإسرائيليين بوقف كافة أشكال العلاقات بما فيها "الأمنية"

الرئيس الفلسطيني محمود عباس

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رام الله - دنيا الوطن

أكد الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، أنه طلب الاجتماع بالدول العربية، لإطلاعهم على الموقف الفلسطيني من الخطة الأمريكية؛ لمنع ترسيمها كمرجعية جديدة، مبينًا أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تجاهل القرار الأممي بشأن الاستيطان.



وقال الرئيس عباس، في كلمته التي ألقاها أمام وزراء الخارجية العرب، الذين يعقدون اجتماعاً طارئاً لبحث (صفقة القرن) الأمريكية: إن وكالة المخابرات المركزية الأمريكية (CIA) كانت تؤيد موقف فلسطين ضد (صفقة القرن)، لافتًا إلى أن السلطة أبلغت الإسرائيليون بوقف كافة أشكال العلاقات بما فيها الأمنية، وعليها أن تتحمل مسؤولياتها كسلطة احتلال.



وكشف أبو مازن عن فحوى اتصال جرى بينه وبين العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز، في أعقاب إعلان (صفقة القرن)، حيث قال الملك للرئيس: إن المملكة مع فلسطين منذ الملك الراحل عبد العزيز، ولا تزال تقف مع الفلسطينيين.



وأشار الرئيس عباس إلى أن السلطة الفلسطينية لن تقبل أن تكون أمريكا وسيطًا وحيداً في أي مفاوضات مع إسرائيل، وانما يكون ذلك عبر الرباعية الدولية، مبينًا أن ذاهب إلى مجلس الأمن ليقول ذلك.



وأوضح أنه التقي ترامب أربع مرات، واللقاء الأول في واشنطن كان مبشراً، لافتًا إلى أنه سمع من ترامب كلامًا طيبًا، وترامب كان يقول: إنه مع السلام وحل الدولتين، وأن تكون القدس الشرقية عاصمة لدولة فلسطين، مضيفًا: "قلت لترامب في اجتماع سابق إنني سأسعى لتكون دولة فلسطين منزوعة السلاح لأنني لا أؤمن بقوة السلاح".



وأشار الرئيس عباس إلى أنه بعد عدة أشهر تراجع ترامب عن كلامه الجميل، وأغلق مكتب المنطمة في واشنطن، ثم أوقف الدعم المالي للسلطة، وتبعه باعلان القدس عاصمة لإسرائيل، ونقل سفارته من تل أبيب إلى القدس.



وفي سياق آخر، قال أبو مازن: إنه لم يحدث أي تقدم بعملية السلام في عهد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وإنما تم تحقيق تقدم في عملية السلام بعهد رئيس الوزراء الأسبق إيهود أولمرت، وبعد مقتل رابين لم يكن هناك مفاوضات أو بحث ونتنياهو لا يؤمن بالسلام، وأيضًا لو كانت أمريكا تعرف باتفاق أوسلو لأفشلته، حيث منذ أن استولت أمريكا على ملف المفاوضات لم يحدث أي تقدم في تلك المفاوضات.



يتبع..