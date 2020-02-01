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مباشر | كلمة الرئيس محمود عباس أمام وزراء الخارجية العرب

شؤون فلسطينية

الرئيس عباس يلتقي نظيره المصري في القاهرة

الرئيس عباس يلتقي نظيره المصري في القاهرة
الرئيس عباس ونظيره المصري
رام الله - دنيا الوطن
التقى الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، اليوم السبت، نظيره المصري عبد الفتاح السيسي، وذلك قبيل اجتماع مجلس جامعة الدول العربية، في دورته غير العادية على مستوى وزراء الخارجية العرب، بمقر الجامعة، في العاصمة المصرية القاهرة.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المصرية، بأن اللقاء شهد التباحث حول آخر مستجدات القضية الفلسطينية فى ضوء التطورات الأخيرة، والإعلان عن خطة السلام الأمريكية التى تضمنت رؤيةً لتسوية القضية الفلسطينية ولمستقبل حلها، وفق ما نقل موقع صحيفة (اليوم السابع) المصرية.

وذكرت قناة (سكاي نيوز) عربية، أن السيسي أكد ثبات الموقف المصري تجاه حلّ القضية الفلسطينية من خلال إقامة دولة مستقلة ذات سيادة على الأراضي المحتلة وفقاً للشرعية الدولية.

وكان سفير فلسطين لدى مصر، دياب اللوح، أكد في تصريحات لإذاعة (صوت فلسطين) الرسمية، أن اللقاء يأتي في إطار التشاور وتنسيق المواقف بين الرئيسين، خاصة بعد إعلان الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، خطته للسلام في الشرق الأوسط، المعروفة إعلامياً (صفقة القرن).

وحضر اللقاء عن الجانب المصري، رئيس جهاز المخابرات العامة، الوزير عباس كامل، والمتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، وعن الجانب الفلسطيني، أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، صائب عريقات، ووزير الخارجية والمغتربين رياض المالكي، وعضو اللجنة المركزية لحركة (فتح) الوزير حسين الشيخ، ومستشار الرئيس للشؤون الدبلوماسية، مجدي الخالدي، وسفير دولة فلسطين لدى جمهورية مصر العربية، مندوبها لدى الجامعة العربية، دياب اللوح. 

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