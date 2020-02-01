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مصر: إحالة أوراق عشماوي وآخرين بقضية تنظيم (أنصار بيت المقدس) إلى المفتي

مصر: إحالة أوراق عشماوي وآخرين بقضية تنظيم (أنصار بيت المقدس) إلى المفتي
أجهزة أمن مصرية تلقي القبض على عشماوي
رام الله - دنيا الوطن
أحال القضاء المصري، اليوم السبت، هشام العشماوي، وآخرين للمفتي، في قضية تنظيم (أنصار بيت المقدس).

وقررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، إحالة العشماوي وآخرين للمفتي بعد اتهامهم، بارتكاب 54 جريمة.

وتضمنت الجرائم، اغتيالات لضباط شرطة، ومحاولة اغتيال وزير الداخلية السابق، محمد إبراهيم، وتفجيرات طالت عدة منشآت أمنية، كما نقل موقع (روسيا اليوم).

وعقدت الجلسة برئاسة المستشار حسن محمود فريد، وعضوية المستشارين خالد حماد، وباهر بهاء الدين، بسكرتارية معتز مدحت، ووليد رشاد، وتم تحديد جلسة 2 آذار/ مارس المقبل للنطق بالحكم.

وسلمت السلطات الليبية، عشماوي في آيار/ مايو الماضي، على هامش الزيارة التي قام بها رئيس جهاز المخابرات المصرية، اللواء عباس كامل، إلى ليبيا، التقى خلالها المشير خليفة حفتر.

وعشماوي كان مطلوباً بقوة في مصر لضلوعه في أعمال "إرهابية"، نفذتها جماعة (أنصار بيت المقدس) التي ينتمي إليها، كانت أبرزها محاولة اغتيال وزير الداخلية السابق في أيلول/سبتمبر2013.

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