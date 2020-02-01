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شؤون فلسطينية

تنويهات عن إغلاق بعض الشوارع بغزة اليوم

تنويهات عن إغلاق بعض الشوارع بغزة اليوم
أحد شوارع القطاع - أرشيف
رام الله - دنيا الوطن
نوهت إدارة المرور والنجدة، بغزة، عن إغلاق كلي لشارع المنصورة من مفترق محطة الشوا، حتى مفترق بصل، لمدة ستة أيام، ابتداءً من اليوم السبت، حتى يوم الخميس، لوجود أعمال ترميم.

وأضافت في تصريح صحفي: "نعلمكم بوجود أعمال ترميم حفر طرق لبلدية غزة، أمام مستشفى الشفاء، وكذلك أعمال دهان للرصيف على مفترق ترست".

كما نوهت إلى إغلاق كلي لشارع فلسطين من مفترق تقاطع شارع الوحدة باتجاه الجنوب حتى مفترق فلسطين لوجود أعمال لشركة الكهرباء ابتداءً من الآن، و"سنعلمكم بموعد الانتهاء في رسالة لاحقة".



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