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شاهد: السعودية تَرُد على أردوغان بعد انتقاده للمملكة على خلفية (صفقة القرن)

شاهد: السعودية تَرُد على أردوغان بعد انتقاده للمملكة على خلفية (صفقة القرن)
الرئيس التركي رجب طيب أردوغان والملك سلمان
رام الله - دنيا الوطن
ردّت المملك العربية السعودية، على تصريحات للرئيس التركي رجب طيب أردوغان، على خلفية خطة السلام الأمريكية المعروفة إعلامياً (صفقة القرن).

وكان أردوغان، قد قال في تصريحات، الجمعة، مهاجماً السعودية بالقول "أحزن عند النظر إلى مواقف الدول الإسلامية، وعلى رأسها السعودية، حيث لم يصدر منها أي تصريح (رافض لصفقة القرن)، فمتى سنسمع صوتكم؟.. القدس هي مفتاح السلام العالمي كما كانت منذ آلاف السنوات، إذا سقط رمز السلام فإن مسؤولية ذلك تقع على عاتق العالم بأسره"، وفق ما نقل موقع (cnn) عربية.

وربط اردوغان بين القدس ومكة، قائلاً: "إن لم نتمكن من حماية خصوصية المسجد الأقصى، فلن نتمكن غداً من منع تحول عيون الشر نحو الكعبة، لذلك نعتبر القدس خطنا الأحمر".

ونشرت قناة (الإخبارية) السعودية الرسمية في المملكة، تقريراً مصوراً يرد على أردوغان وهجومه، ذكّر بمواقف المملكة تجاه الدول العربية، حيث ذكّر بموقف السعودية إبان حرب العام 1956 ضد مصر، متضمناً صوراً تظهر العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز، والملك السعودي الراحل، فهد بن عبد العزيز بالزي العسكري لـ"الذود عن أرض الكنانة".

وتضمن التقرير الذي حمل اسم "تقرير عبد الله الهاجري: أردوغان متى ستترك الكلام.. متى ستفعل؟" مقاطع فيديو عن تقليد أردوغان أوسمة يهودية، ويشارك إسرائيل بسفارات وقنصليات، وتجارياً بغاز وشراكات، لينال التقرير أكثر من خمسة آلاف تفاعل بعد ساعات على نشره.

 

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