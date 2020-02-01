مالية غزة: العجز بغاز الطهي 40% وارتفاع سعر الإسطوانة

كشف مسؤول العلاقات العامة والإعلام في وزارة المالية، بغزة، بيان بكر، آخر تفاصيل أزمة غاز الطهي، التي تعصف بقطاع غزة، منذ عدة أسابيع.



وقال بكر، في تصريح خاص لـ "دنيا الوطن": إن أزمة غاز الطهي لم تنتهِ، متابعاً: "لا يزال لدينا عجز بنسبة 40% والكميات الموردة لقطاع غزة، أقل من الاحتياج، وبالتالي الأزمة لا تزال قائمة".



وأضاف بكر: "الأمور أحسن من قبل والغاز موجود في كل المحطات، ولكن يمكن أن تأخذ تعبئة اسطوانة الغاز للمواطن وقتاً أكثر، ولكن غالبية المحطات بها غاز، ونقول دائماً نريد من المواطن أن يكون جزءاً من حل المشكلة، وأي مواطن يجد مشاكل يتوجه للجهات المختصة، فلدينا لجنة مشكلة من ثلاث جهات، تتابع الموضوع باستمرار".



وتابع بكر: "يوم الخميس دخلت كميات غاز من الجانب المصري، والاحتلال، وهناك وعود بإدخال كميات إضافية من الجانب المصري؛ لكن الكميات المقررة لا تسيطر على الأزمة".



وأكمل: "دخل يوم الخميس 19 شاحنة غاز، 13 من الجانب المصري وست عبر هيئة البترول برام الله من الجانب الإسرائيلي، وحمولة الشاحنة الواحدة 20 طناً"، مشيراً إلى أن التوريد توقف منذ الأحد الماضي.



واستطرد بكر: "احتياجنا اليومي 250 طناً، ولدينا عجز مسبق والجمعة والسبت لا يوجد توريد، والكميات التي تدخل أقل من الاحتياج"، لافتاً إلى أن سعر اسطوانة الغاز ارتفع بشكل طفيف إلى 57 شيكلاً.

خاص دنيا الوطن - أحمد جلال