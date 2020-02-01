عاجل

  • مالية غزة لدنيا الوطن: ارتفاع بسعر أنبوبة الغاز بشكل طفيف لـ 57 شيكل

  • (وفا): بدء لقاء القمة بين الرئيس الفلسطيني محمود عباس ونظيره المصري عبد الفتاح السيسي

  • مالية غزة: العجز بغاز الطهي 40% ووعود مصرية بإدخال كميات إضافية

شؤون فلسطينية

طالع: الكشف عن آليات السفر ليوم غدٍ الأحد عبر (معبر رفح)

طالع: الكشف عن آليات السفر ليوم غدٍ الأحد عبر (معبر رفح)
معبر رفح - أرشيف
رام الله - دنيا الوطن
كشفت وزارة الداخلية والأمن الوطني، بغزة، عن آلية السفر ليوم غدٍ الأحد، عبر (معبر رفح البري). 

وقالت الوزارة في تصريح صحفي: إن السفر للمتبقي من الحافلة الأولى (جوازات مصرية) بالإضافة إلى الحافلتين، الثانية والثالثة من كشف (2020/3).

وشددت على أهمية التواجد صباح غد الساعة 6:30 صباحاً في الصالة الخارجية للمعبر، بالإضافة إلى أن إرفاق الأطفال، يتم فقط من خلال صالة التسجيل، بغزة، وليس الصالة الخارجية للمعبر.

وشددت على أنه يمنع استبدال أسماء المسافرين إلا للوالدَين أو الأبناء فقط، بالإضافة إلى التزام المسافرين بموعد سفرهم حسب الحافلات المدرجة أسماؤهم فيها، وعدم التأخر.

وأكدت وزارة الداخلية على أهمية إحضار بطاقة الهوية لجميع المسافرين، وإحضار حجة عدم ممانعة لسفر الأطفال مع أحد والديهما دون الآخر، من الطرف المتغيب عن السفر أو من وكيله.

أخبار ذات صلة

تنويهات عن إغلاق بعض الشوارع بغزة اليوم

تنويهات عن إغلاق بعض الشوارع بغزة اليوم

مالية غزة: العجز بغاز الطهي 40% وارتفاع سعر الإسطوانة

مالية غزة: العجز بغاز الطهي 40% وارتفاع سعر الإسطوانة

إدارة المرور تكشف حالة الطرق بالقطاع اليوم

إدارة المرور تكشف حالة الطرق بالقطاع اليوم

تقرير: إسرائيل تبدأ في إعداد خططها الرامية لبسط سيادتها على الأغوار والمستوطنات

تقرير: إسرائيل تبدأ في إعداد خططها الرامية لبسط سيادتها على الأغوار والمستوطنات

تيسير خالد يدعو لفرض مقاطعة رسمية وشعبية شاملة على منتجات الاحتلال

تيسير خالد يدعو لفرض مقاطعة رسمية وشعبية شاملة على منتجات الاحتلال

كلمة الرئيس على الهواء مباشرة.. اللوح يكشف عما يريده الفلسطينيون من العرب باجتماع اليوم

كلمة الرئيس على الهواء مباشرة.. اللوح يكشف عما يريده الفلسطينيون من العرب باجتماع اليوم

وزير الاقتصاد يتحدث عن قرار وزير الجيش الإسرائيلي وقف الاستيراد من الفلسطينيين

وزير الاقتصاد يتحدث عن قرار وزير الجيش الإسرائيلي وقف الاستيراد من الفلسطينيين

الخالدي: واثقون بأن أمتنا العربية لن تخذلنا وستقف إلى جانبنا

الخالدي: واثقون بأن أمتنا العربية لن تخذلنا وستقف إلى جانبنا

التعليقات

الدنيا حكايات

كوشنير وحلاق اليتامى بالسلطة الفلسطينية

كوشنير وحلاق اليتامى بالسلطة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

طالع: الكشف عن آليات السفر ليوم غدٍ الأحد عبر (معبر رفح)

طالع: الكشف عن آليات السفر ليوم غدٍ الأحد عبر (معبر رفح)

إدارة المرور تكشف حالة الطرق بالقطاع اليوم

إدارة المرور تكشف حالة الطرق بالقطاع اليوم

تقرير: إسرائيل تبدأ في إعداد خططها الرامية لبسط سيادتها على الأغوار والمستوطنات

تقرير: إسرائيل تبدأ في إعداد خططها الرامية لبسط سيادتها على الأغوار والمستوطنات

تيسير خالد يدعو لفرض مقاطعة رسمية وشعبية شاملة على منتجات الاحتلال

تيسير خالد يدعو لفرض مقاطعة رسمية وشعبية شاملة على منتجات الاحتلال

إصابة شاب عقب اعتداء قوات الاحتلال عليه بالضرب

إصابة شاب عقب اعتداء قوات الاحتلال عليه بالضرب

شاهد: طائرات الاحتلال تشن عدة غارات في مناطق متفرقة من القطاع

شاهد: طائرات الاحتلال تشن عدة غارات في مناطق متفرقة من القطاع

إصابة ثلاثة مواطنين بجروح أحدهم بالغة الخطورة في انهيار صخري بنابلس

إصابة ثلاثة مواطنين بجروح أحدهم بالغة الخطورة في انهيار صخري بنابلس

زكريا بكر: لا صحه للأنباء التي تتحدث عن إغلاق بحر قطاع غزة

زكريا بكر: لا صحه للأنباء التي تتحدث عن إغلاق بحر قطاع غزة

منوعات

القبض على مريم حسين في دبي لتنفيذ حكم حبسها وإبعادها عن الإمارات

القبض على مريم حسين في دبي لتنفيذ حكم حبسها وإبعادها عن الإمارات

والدة حلا الترك تبكي وتكشف تعرضها للتهديد والابتزاز.. والمُتهمة ترد عليها

والدة حلا الترك تبكي وتكشف تعرضها للتهديد والابتزاز.. والمُتهمة ترد عليها

مديرة أعمال نادية لطفي تبكي: &#34;وضعها حرج&#34;

مديرة أعمال نادية لطفي تبكي: "وضعها حرج"

بدور البراهيم تعلن عن زواجها بمهر مليون ريال

بدور البراهيم تعلن عن زواجها بمهر مليون ريال

أمها أنقذتها.. ديبيكا بادوكون تروي تفاصيل معركتها مع هذا المرض

أمها أنقذتها.. ديبيكا بادوكون تروي تفاصيل معركتها مع هذا المرض

أحلام تتحدث لأول مرة عن تفاصيل حياتها الخاصة مع أولادها

أحلام تتحدث لأول مرة عن تفاصيل حياتها الخاصة مع أولادها

شويكار تكشف تفاصيل تدهور حالتها الصحية

شويكار تكشف تفاصيل تدهور حالتها الصحية

دانا حلبي ترد على المشككين في خطوبتها لعبدالمنعم عمايري

دانا حلبي ترد على المشككين في خطوبتها لعبدالمنعم عمايري

سلمان خان يفقد أعصابه مع أحد المعجبين.. شاهد ماذا فعل

سلمان خان يفقد أعصابه مع أحد المعجبين.. شاهد ماذا فعل

محامي زينة يكشف لأول مرة سراً بشأن علاقة الفنان أحمد عز بتوأمه

محامي زينة يكشف لأول مرة سراً بشأن علاقة الفنان أحمد عز بتوأمه

عربي

مشروع قرار بريطاني بشأن &#34;مرتزقة ليبيا&#34;

مشروع قرار بريطاني بشأن "مرتزقة ليبيا"

الحوثيون يُهددون الإمارات والسعودية بـ &#34;ضربات موجعة&#34;

الحوثيون يُهددون الإمارات والسعودية بـ "ضربات موجعة"

مسؤول تركي بارز يُهاجم ولي عهد أبو ظبي

مسؤول تركي بارز يُهاجم ولي عهد أبو ظبي

مصر والسودان وإثيوبيا يتوصلون لاتفاق حول خطة لملء سد النهضة ومراحلها

مصر والسودان وإثيوبيا يتوصلون لاتفاق حول خطة لملء سد النهضة ومراحلها