طالع: الكشف عن آليات السفر ليوم غدٍ الأحد عبر (معبر رفح)





وقالت الوزارة في تصريح صحفي: إن السفر للمتبقي من الحافلة الأولى (جوازات مصرية) بالإضافة إلى الحافلتين، الثانية والثالثة من كشف (2020/3).



وشددت على أهمية التواجد صباح غد الساعة 6:30 صباحاً في الصالة الخارجية للمعبر، بالإضافة إلى أن إرفاق الأطفال، يتم فقط من خلال صالة التسجيل، بغزة، وليس الصالة الخارجية للمعبر.



وشددت على أنه يمنع استبدال أسماء المسافرين إلا للوالدَين أو الأبناء فقط، بالإضافة إلى التزام المسافرين بموعد سفرهم حسب الحافلات المدرجة أسماؤهم فيها، وعدم التأخر.



وأكدت وزارة الداخلية على أهمية إحضار بطاقة الهوية لجميع المسافرين، وإحضار حجة عدم ممانعة لسفر الأطفال مع أحد والديهما دون الآخر، من الطرف المتغيب عن السفر أو من وكيله.



رام الله - دنيا الوطنكشفت وزارة الداخلية والأمن الوطني، بغزة، عن آلية السفر ليوم غدٍ الأحد، عبر (معبر رفح البري).