قيادي بحماس يكشف حقيقة استقرار إسماعيل هنية خارج قطاع غزة

كشف القيادي في حركة حماس، أحمد يوسف، حقيقة الأنباء التي تتحدث عن استقرار رئيس المكتب السياسي لحركة (حماس) إسماعيل هنية، بالخارج.



وقال يوسف، في تصريح خاص لـ "دنيا الوطن"، إن هنية كان غائباً عن المكتب التنفيذي لحركة (حماس) لوقت طويل، وكونه رئيس للمكتب السياسي، يهمه متابعة المشهد عن قرب، متابعاً: "قد يستقر في الخارج قليلاً، لكن لا موعد لعودته".



وأضاف يوسف: "إذا تحركت الوفود بين الضفة وغزة، وتسريع عملية إنهاء الانقسام، بالتأكيد سيُعجل ذلك عودة إسماعيل هنية إلى قطاع غزة"، مشيراً إلى أن الحديث عن منعه من قبل مصر غير دقيق.



وتابع يوسف: "كان هناك تحفظات بسيطة من قبل مصر بشأن زيارته لإيران، إلا أن العلاقات مع مصر استراتيجية، وليس وارداً أن يكون هناك خلاف بسبب زيارة هنية لإيران".



يذكر، أن رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، إسماعيل هنية، خرج العام الماضي من قطاع غزة، بجولة خارجية، فيما أشار عدد من وسائل الإعلام إلى احتمالية استقراره خارج القطاع.

خاص دنيا الوطن - أحمد جلال