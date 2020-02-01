مشروع قرار بريطاني بشأن "مرتزقة ليبيا"

وتذكّر الوثيقة بالالتزامات الدولية التي تم التعهد بها في برلين في 19 كانون الثاني/ يناير من أجل احترام حظر الأسلحة المفروض على ليبيا منذ العام 2011 "بما يشمل وقف كل الدعم المقدم إلى المرتزقة المسلحين وانسحابهم"، وفق (روسيا اليوم).



ولم تتضمن النسخة الأولى من مشروع القرار البريطاني، التي تعود الى 24 كانون الثاني/ يناير، أي إشارة إلى مقاتلين أجانب مسلحين.



ويندد مشروع القرار البريطاني المعدل بـ "التصاعد الأخير للعنف، ويدعو الأطراف إلى التزام بوقف دائم لإطلاق النار"، كما يدعو الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إلى إبداء "رأيه بشأن الشروط اللازمة لوقف إطلاق النار" وتقديم "مقترحات من أجل مراقبته بشكل فعال".



ويشير مشروع القرار إلى أهمية دور "الاتحاد الإفريقي، وجامعة الدول العربية والاتحاد الأوروبي" في حل النزاع الليبي، على عكس المسودة الأولى لمشروع القرار التي اكتفت بالإشارة إلى أهمية دور الدول المجاورة، والمنظمات الإقليمية في حل هذا النزاع.

رام الله - دنيا الوطنقدمت بريطانيا لشركائها في مجلس الأمن الدولي، مشروع قرار معدل، يطالب بسحب المرتزقة من ليبيا، حيث يعرب مشروع القرار عن قلق (المجلس) من الانخراط المتزايد للمرتزقة في ليبيا"، كما يطالب "جميع الدول الأعضاء، بعدم التدخل في النزاع أو اتخاذ تدابير تفاقمه".