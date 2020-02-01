الحوثيون يُهددون الإمارات والسعودية بـ "ضربات موجعة"

أصدرت جماعة أنصار الله الحوثية، بياناً صحفياً، وعدت به السعودية والإمارات، بمزيد من الضربات الموجعة، حال إقدامهما على الرد على عملياتها الأخيرة شرقي البلاد.



وقال المتحدث العسكري باسم الجماعة، العميد يحيى سريع، وفق قناة (المسيرة)، إن جماعته مستعدة لخوض معركة طويلة، والهجمات الأخيرة كانت "مجرد عمليات تحذيرية"، متوعداً الرياض وأبو ظبي بمزيد من "الضربات الموجعة".



وأوضح سريع، أن "الضربات الصاروخية والجوية الأخيرة، طالت مطارات في منطقتي نجران وجيزان جنوبي السعودية، رداً على نحو 250 غارة شنتها مقاتلات التحالف العربي ضد الجماعة".



وخلال الكلمة، أعلن المتحدث باسم (أنصار الله)، عن امتلاك الجماعة منظومة دفاع جديدة ضد الطيران تسميها (فاطر1)، لافتاً إلى أن "تلك المنظومة لعبت دوراً مهماً في إعاقة مقاتلات التحالف العربي، خلال العمليات العسكرية الأخيرة التي شنتها قوات الجماعة شرق صنعاء".



وكانت جماعة (أنصار الله) الحوثية، أعلنت، الأربعاء الماضي، أنها استهدفت منشآت لشركة (أرامكو) بصواريخ وطائرات مسيرة، كما أعلنت استهداف مطارات أبها وجيزان وقاعدة خميس مشيط، وأهداف حساسة في العمق السعودي.



وذكر المتحدث باسم الجماعة، أن "القوة الصاروخية، وسلاح الجو المسير، نفذت عمليات نوعية، استهدفت شركةَ (آرامكو) في جيزان ومطارات أبها وجيزان وقاعدة خميس مشيط وأهدافاً حساسة في العمق السعودي، بعدد كبير من الصواريخ والطائرات المسيرة"، وأن القوات المسلحة ستسمر في العمل من أجل تحرير كافة أراضي الجمهورية، وتحقيق الاستقلال".



وأعلن رئيس المجلس السياسي لجماعة (أنصار الله)، مهدي المشاط، في 20 أيلول ال/ سبتمبر الماضي، وقف استهداف السعودية بالطائرات المسيرة، وبقية أشكال الاستهداف، بعد أيام من تبني الجماعة، هجوماً بطائرات مسيرة استهدف منشأتين نفطيتين تابعتين لعملاق النفط السعودي (أرامكو) في "بقيق" و"هجرة خريص" في المنطقة الشرقية للسعودية.

رام الله - دنيا الوطن