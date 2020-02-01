إدارة المرور تكشف حالة الطرق بالقطاع اليوم

شارع عمر المختار - غزة

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رام الله - دنيا الوطن

قالت إدارة المرور والنجدة، بغزة: إن هناك حركة مرورية اعتيادية على كافة المفترقات والمحاور الرئيسيية، منذ الصباح الباكر.



ونوهت في تصريح لها، عن وجود سوق الزوايدة في محافظة الوسطى، وسوق دوار العودة في محافظة رفح، وسوق السيارات في مدينة غزة "شارع الحرية محررة نيتساريم مقابل قصر العدل"، ويرجى من قائدي المركبات الالتزام بالسرعات المحددة على الطرق، وترك مسافة أمان و كافية.



وشددت على أن الحركة في الطرق الخارجية خاصة شارعي "الرشيد" الساحلي و"صلاح الدين" منسابة بشكل اعتيادي.



وأشارت إدارة المرور والنجدة إلى أنه تم تسجيل لدى دائرة تحقيقات حوادث الطرق خلال 24 ساعة الماضية، حادث سير واحد فقط، نتج عنه إصابة واحدة، بالإضافة إلى الأضرار المادية التي لحقت بالمركبات، ومكونات الطريق.