دولي

بيلوسي تُوجّه اتهامات لمجلس الشيوخ الأمريكي بالتستر على ترامب

بيلوسي تُوجّه اتهامات لمجلس الشيوخ الأمريكي بالتستر على ترامب
رئيس مجلس الشيوخ
رام الله - دنيا الوطن
وجهت رئيسة مجلس النواب الأمريكي، نانسي بيلوسي، اتهاماً لمجلس الشيوخ، بالتستر على الرئيس دونالد ترامب، بعد أن رفض السيناتورات أمس الجمعة، استدعاء شهود أو عرض وثائق جديدة في محاكمة الرئيس.

وقالت بيلوسي في بيان لها مساء الجمعة: "تصويت الجمهوريين في مجلس الشيوخ، ضد استدعاء الشهود وعرض وثائق مقنعة في إطار إجراءات المساءلة، يجعلهم شركاء في التستر على الرئيس"، وفق (روسيا اليوم).

وتابعت:"إنه يوم محزن بالنسبة لأمريكا أن نرى فيه (زعيم الأغلبية الجمهورية) السيناتور (ميتش) ماكونيل، يطلب من رئيس قضاة الولايات المتحدة، أن يترأس تصويتاً رفض الالتزام بالقواعد القضائية لأمتنا ومؤسساتها، التي من شأنها دعم الدستور وحكم القانون".

واعتبرت بيلوسي أن "قرار عزل ترامب (الذي أقره مجلس النواب) قائم للأبد، لا يمكن أن تكون هناك تبرئة من دون محاكمة، ولا محاكمة من دون شهود، وإثباتات وأدلة".

من جهته، اعتبر كبير المدعين في محاكمة ترامب النائب الديمقراطي آدم شيف، أن تبرئة الرئيس، ستعني "تطبيعاً لعدم احترام القانون"، فيما صرح زعيم الأقلية الديمقراطية في مجلس الشيوخ، تشاك شومر بأن تبرئة ترامب "لا تعني شيئاً" إذا رفض أعضاء المجلس استدعاء شهود إضافيين، وستكون "ثمرة محاكمة مزورة".

وكان مجلس الشيوخ قد أحبط بأغلبية ضئيلة (51 مقابل 49 صوتاً) جهود الديمقراطيين الرامية لاستدعاء مستشار الأمن القومي السابق في البيت الأبيض، جون بولتون ومستشارين كباراً آخرين للرئيس إلى المحاكمة؛ للاستماع إلى إفاداتهم.

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