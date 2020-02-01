قرقاش: الدعم العربي والإيمان بعدالة القضية الفلسطينية غير كافيين

وجه وزير الخارجية الإماراتي، أنور قرقاش، دعوة طالب فيها بتبني موقف واقعي واستراتيجية إيجابية تجاه خطة التسوية الأمريكية.





وقال قرقاش، عبر (تويتر): "من المهم أن يخرج اجتماع الجامعة العربية، اليوم، ومنظمة التعاون الإسلامي، الاثنين بموقف بناء يتجاوز البيانات المستنكرة، موقف واقعي، واستراتيجية إيجابية تواجه إحباط السنوات الماضية، الرفض وجلد الذات دون وجود بدائل عملية تراكم تاريخي ندفع ثمنه".





واعتبر في تغريدة ثانية أن: "الدعم العربي والإيمان بعدالة القضية الفلسطينية، رصيد إيجابي يعول عليه، ويجب ألا يهدر، ولكنه لا يكفي لتغيير موازين النفوذ والقوة، فلا يمكن مواجهة الموقف التفاوضي إلا بموقف تفاوضي مقابل، وما يتم عرضه نقطة انطلاق ولا يعني بالضرورة قبوله، وتبقى السياسة فن الممكن".





يذكر، أن سفير الإمارات في واشنطن كان إلى جانب نظيريه البحريني والعماني السفراء العرب الوحيدين، الذين حضروا إعلان ترامب عن خطة (صفقة القرن) التي يرفضها الفلسطينيون على اختلاف فصائلهم ومشاربهم رفضاً قاطعاً.



وجاء موقف قرقاش هذا، في الوقت الذي طالب فيه الرئيس الفلسطيني، العالم العربي بالوقوف إلى جانب الموقف الفلسطيني، المتمسك بأنه لا سلام ولا خطة ولا تفاهم ولا تفاوض دون القدس.

رام الله - دنيا الوطن