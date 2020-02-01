الإدارة الأمريكية تفرض قيوداً جديدة على دخول مواطني ست دول لأراضيها

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رام الله - دنيا الوطن

قررت الإدارة الأمريكية، برئاسة دونالد ترامب، فرض قيود جديدة على دخول مواطني ست دول إلى الولايات المتحدة، وذلك في إطار تشديد إجراءاتها المناهضة للهجرة.



وحسب مسؤلين، فإن القيود التي تدخل حيز التنفيذ في 22 شباط/فبراير، تشمل مواطني كل من: نيجيريا والسودان وإريتريا وتنزانيا وقرغيزستان وميانمار، وفق (روسيا اليوم).



وأوضح أحد هؤلاء المسؤولين "أن قرار الرئيس نجم عن تقييم كامل ومنهجي، تولته وزارة الأمن الداخلي"، معتبراً أن الدول المعنية بدت "عاجزة" أو "غير مستعدة" لـ "تبني" معايير "أساسية" في مجال تقاسم المعلومات والأمن القومي والأمن العام.



وبخلاف المرسوم المناهض للهجرة الذي أعلنه ترامب بعيد توليه مهامه في مستهل 2017، والذي شمل أساساً دولاً مسلمة ومنع مواطنيها من دخول الأراضي الأمريكية، فإن الإجراء الجديد أقل عمومية، فهو لا يستهدف إلا "بعض الفئات من المهاجرين بغرض التركيز على الأشخاص الراغبين في الاستقرار بالولايات المتحدة، وليس من يريدون فقط القدوم في زيارة"، حسب المسؤول، الذي أضاف "أن أفراد الأسر، سيظل بإمكانهم زيارة أقاربهم".



وأوضح تشاد وولف، القائم بأعمال وزير الأمن الداخلي، أن تأشيرات الهجرة المستهدفة تختلف عن تأشيرات غير المهاجرين التي تصدر للزائرين، والتي لن يشملها الحظر.



وأضاف أن الولايات المتحدة، ستوقف أيضا إصدار ما يعرف "بتأشيرات التنوع" لرعايا السودان وتنزانيا، وهي تأشيرات تمنح عبر اليانصيب للمتقدمين من دول ذات معدلات هجرة منخفضة للولايات المتحدة.