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مسؤول تركي بارز يُهاجم ولي عهد أبو ظبي

مسؤول تركي بارز يُهاجم ولي عهد أبو ظبي
محمد بن زايد
رام الله - دنيا الوطن
وجه ياسين أقطاي، مستشار الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان اتهاماً لولي عهد أبو ظبي، وزير خارجية الإمارات، محمد بن زايد، بخداع الشباب السودانيين، بوعود وهمية لجرهم إلى خوض حرب بالوكالة في ليبيا.

وقال أقطاي، في تغريدة له عبر (تويتر): "تبين أن أمير الإمارات العربية المتحدة، محمد بن زايد، خدع الشباب السوداني، بوعد بالعمل في الإمارات العربية المتحدة، وقادهم إلى الحرب في ليبيا".

يذكر أن أقطاي، اتهم في وقت سابق الإمارات والسعودية بـ "خيانة كبرى" عبر ما وصفه بـ "التطبيع" مع الاحتلال الإسرائيلي، مشيراً إلى أن عداءهما تجاه تركيا غير مبرر.

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