شؤون فلسطينية

كلمة الرئيس على الهواء مباشرة.. اللوح يكشف عما يريده الفلسطينيون من العرب باجتماع اليوم

كلمة الرئيس على الهواء مباشرة.. اللوح يكشف عما يريده الفلسطينيون من العرب باجتماع اليوم
الرئيس عباس خلال اجتماع القيادة الفلسطينية
رام الله - دنيا الوطن
أكد دياب اللوح، سفير فلسطين في مصر، أن كلمة الرئيس محمود عباس، في اجتماع وزراء الخارجية العرب، اليوم في القاهرة، ستبث على الهواء مباشرة.

وأضاف: أن لقاء قمة، سيعقد صباح اليوم بين الرئيس عباس ونظيره المصري، عبد الفتاح السيسي، للتشاور والتنسيق بين الجانبين، فيما يتعلق بخطة السلام الأمريكية المعروفة إعلامياً (صفقة القرن). 

وقال اللوح في تصريحات لإذاعة (صوت فلسطين) الرسمية: "إننا بحاجة لموقف عربي مشترك، وموقف موحد لما يسمى (صفقة القرن)، ونحن نريد من الأشقاء العرب التأكيد على مركزية القضية الفلسطينية، وعلى الهوية العريبة لمدينة القدس، وعلى حق دولة فلسطين، بالسيادة على كافة أراضيها التي احتلت عام 67".

وأضاف: "نريد من هذا الاجتماع رفض (صفقة القرن)، خاصة وأنها تخالف مرجعية السلام، وتخالف بشكل واضح وصريح اتفاق (أوسلو) الموقع عام 93، ونريد من الأشقاء العرب عدم التعاطي مع هذه الصفقة، أو التعاون مع الإدارة الأمريكية، بأي شكل من الأشكال، ونحن في الجانب العربي لدينا مبادرة السلام العربية، التي تمثل الحد الأدنى المقبول عربياً؛ لتحقيق السلام العادل في الشق الأوسط.

وشدد سفير فلسطين في القاهرة، على أن الفلسطينيين يريدون تمكينهم من إقامة دولة فلسطين المستقلة، وعاصمتها القدس الشرقية، وإيجاد حق عادل للاجئين، ونريد أن يشكل هذا الاجتماع ونتائجه، قاعدة للانطلاق من خلالها، والعمل مع الأشقاء في العالم الإسلامي، ودعم حقوق الشعب الفلسطيني، وإطلاق عملية سلام جادة تعتمد على المرجعية الدولية، وفق الرؤية التي طرحها الرئيس عباس في مجلس الأمن.

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