وزير الاقتصاد يتحدث عن قرار وزير الجيش الإسرائيلي وقف الاستيراد من الفلسطينيين

معبر تجاري بين الضفة وإسرائيل - أرشيف

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رام الله - دنيا الوطن

أكد وزير الاقتصاد الفلسطيني، خالد العسيلي، أنه من خلال الأرقام، فإن التصدير الفلسطيني للسوق الإسرائيلي، 55 مليون دولار، فيما نستورد منه فواكه وخضروات 300 مليون دولار.



وأضاف في تصريحات لإذاعة (صوت فلسطين) الرسمية: أنه في حال تنفيذ القرار الإسرائيلي، سيكون هناك رد من الحكومة الفلسطينية، وفي النهاية اعتقد هم الخاسرون.



وتابع العسيلي: نصدر 25 مليون دولار خيار للمصانع الإسرائيلية، وبالتالي أعتقد أنه سيكون هناك أزمة كبيرة لديهم، خاصة وأنه في شهر تموز/ يوليو الماضي، أعلنوا منع الألبان ومنتجات اللحوم من التوزيع في سوق القدس الشرقية، وكان ردنا أن نمنع منتجاتهم دخول الضفة الغربية.



وشدّد وزير الاقتصاد على أن قرار وزير الجيش، نفتالي بينت، قرار سياسي، وبنيت من أشد المتطرفين في إسرائيل، وهم لديهم انتخابات، ويسعى كل واحد للحصول على كل صوت، وهو قرار سياسي.



وأكد أن كل التجارب، التي حاولوا من خلالها الضغط علينا باءت بالفشل، وهذا القرار سيبوء بالفشل.



وفيما يتعلق بقرار الانفكاك التدريجي عن الاحتلال، قال وزير الاقتصاد: إن هناك قراراً بالانفكاك بشكل تدريجي، بحيث لا تتأثر الأسواق، وتبقى المواد متوفرة، وحتى لا ترتفع الأسعار، وتجربة العجول كانت تجربة ناجحة، حيث إنه لم تنقص لحم العجول، ولم ترتفع الأسعار.