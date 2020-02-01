شؤون فلسطينية

الخالدي: واثقون بأن أمتنا العربية لن تخذلنا وستقف إلى جانبنا

الخالدي: واثقون بأن أمتنا العربية لن تخذلنا وستقف إلى جانبنا
المستشار السياسي للرئيس عباس مجدي الخالدي
رام الله - دنيا الوطن
تحدث مجدي الخالدي، المستشار السياسي للرئيس محمود عباس، عن اجتماع وزراء الخارجية العرب، الذي سيعقد اليوم السبت، في مقر جامعة الدول العربية، بحضور الرئيس عباس، حيث سيلقي كلمة مهمة، مؤكداً أن الفلسطينيين واثقون بأن الأمة العربية، ستقف إلى جانبهم.

وقال في تصريحات لإذاعة (صوت فلسطين) الرسمية: إن كلمة الرئيس عباس خلال الاجتماع، ستكون مطولة، وستشرح أبعاد مخاطر (صفقة القرن)، وكان الرد الأولي من الرئيس خلال اجتماع القيادة الثلاثاء الماضي.

وشدّد الخالدي على أنه من الضروري إطلاع وزراء الخارجية العرب، مؤكداً أن البث سيكون علنياً والجميع سيستمع لهذه الكلمة، والتي ستؤكد على حقوق الشعب الفلسطيني، وأهمية الدعم العربي وشرح مخاطر تطبيق هذه الخطة على الأرض، ليس فقط على الشعب الفلسطيني، بل وعلى الأمة العربية والمنطقة. 

وقال المستشار السياسي للرئيس عباس: إن أهمية الكلمة، تأتي لمنع ترسيم هذه الصفقة؛ لتكون مرجعية جديدة، وهناك العديد من المواضيع التي سيتم شرحها وتوضيحها.

وبعد اجتماع الجامعة العربية، اليوم، سيكون في جدة اجتماع على المستوى الوزاري، والرئيس عباس، سيبتعث وزير الخارجية، وبعد أيام، في التاسع من شهر شباط/ فبراير، هناك اجتماع قمة للاتحاد الإفريقي في أديس أبابا، وسيترأس هذا الاجتماع، محمد اشتية، رئيس الوزراء، وستكون هناك كلمة خاصة لفلسطين تضع فيها الوزراء الأفارقة بصورة آخر التطورات، وشرح أبعاد ومخاطر هذه الصفقة، وطلب تأييدههم لدولة فلسطين.

وتابع: في هذه الاجتماعات الثلاثة، ستحظى بالقرارات والتأييد المؤكد، ونحن على ثقة بأن أمتنا العربية، لن تخذلنا، وستقف إلى جانبنا.

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