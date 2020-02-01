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بشأن سد النهضة.. مصر وإثيوبيا والسودان يوقعون الاتفاق النهائي الشهر الجاري

بشأن سد النهضة.. مصر وإثيوبيا والسودان يوقعون الاتفاق النهائي الشهر الجاري
سد النهضة - أرشيف
رام الله - دنيا الوطن
اتفق كل من وزراء مصر وإثيوبيا والسودان، يوم الجمعة، على توقيع اتفاق نهائي، بحلول نهاية شهر شباط/ فبراير بشأن سد النهضة الإثيوبي.

والتقت القوى الإقليمية الثلاث في واشنطن؛ لإجراء مباحثات كان من المفترض أن تستمر يومي الثلاثاء والأربعاء؛ للوصول إلى اتفاق بعد محادثات في وقت سابق من كانون الثاني/ يناير، لكن المفاوضات، امتدت حتى الجمعة، وانتهت دون اتفاق نهائي.

وفي بيان مشترك مع الولايات المتحدة والبنك الدولي، عقب المحادثات، قالت الدول الثلاث: إنها اتفقت على مراحل ملء خزان السد، وآليات التخفيف وضبط الملء والتشغيل أثناء فترات الجفاف، وفق ما نقلت وكالة (رويتر) للأنباء.

وثار خلاف بين البلدان الثلاثة على ملء وتشغيل سد النهضة، الذي يتكلف أربعة مليارات دولار، ويجري تشييده قرب حدود إثيوبيا مع السودان على النيل الأزرق، الذي يصب في نهر النيل.

وذكر البيان، أن الدول المعنية به، لم تنته من الاتفاق على جوانب أخرى منها سلامة السد، وآلية فض المنازعات، لكنه أضاف أنها ستوقع على اتفاق نهائي بنهاية شباط/ فبراير.

وقال سلشي بقلي، وزير المياه والري والطاقة الإثيوبي في تغريدة على (تويتر): "سيبحث فريق قانوني يدعمه فريق فني الوثائق المقرر توقيعها، وسيستمر ذلك في الأسبوع المقبل للانتهاء من (إعداد) وثيقة شاملة خلال 30 يوماً".

واستضافت واشنطن عدة جولات من المحادثات، شارك فيها وزراء من الدول الثلاث، والبنك الدولي، بعد فشل مفاوضات ثلاثية، استمرت سنوات.

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