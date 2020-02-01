شؤون فلسطينية

طقس السبت: أجواء شديدة البرودة وفرصة ضعيفة لتساقط الامطار

طقس السبت: أجواء شديدة البرودة وفرصة ضعيفة لتساقط الامطار
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
يكون الجو اليوم السبت، غائماً جزئيا الى غائم ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة حيث يبقى الجو باردا الى شديد البرودة، فرصة ضعيفة لسقوط امطار محلية خفيفة فوق بعض المناطق والرياح شمالية غربية الى جنوبية غربية نشطة السرعة مع هبات قوية احيانا والبحر مائج.

ويوم الأحد، يكون الجو غائماً جزئيا الى غائم ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة مع بقاء فرصة ضعيفة لسقوط امطار خفيفة متفرقة فوق بعض المناطق والرياح جنوبية غربية الى شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط احياناً والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج.

وحذرت دائرة الأرصاد الجوية المواطنين من خطر شدة سرعة الرياح خاصة يوم الجمعة، وخطر التزحلق على الطرقات، وأيضًا تدني مدى الرؤيا الافقية.

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