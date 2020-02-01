دولي

بريطانيا تخرج رسمياً من الاتحاد الأوروبي

بريطانيا تخرج رسمياً من الاتحاد الأوروبي
رام الله - دنيا الوطن
خرجت بريطانيا، ليل السبت، رسمياً من الاتحاد الأوروبي، بعد ثلاث سنوات من المفاوضات مع الاتحاد، لتفتح صفحة جديدة في تاريخها.

ودخل بريكست حيز التنفيذ الساعة 23:00 بتوقيت غرينتيش، لتنفصل بريطانيا عن الاتحاد الأوروبي بعد 47 عاما، من انضمامها اليه.

ووجه رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، خطابا للأمة قائلاً فيه: "الأهمّ هذه الليلة هو أن نقول إنّها ليست النهاية بل البداية، إنّها لحظة بزوغ الفجر وبدء فصل جديد من مسيرتنا الوطنية الكبرى".

وتستعد بريطانيا لمفاوضات صعبة مع الاتحاد الأوروبي حول علاقتها التجارية المستقبلية، فيما تبدأ، السبت، مرحلة انتقالية حتى نهاية العام الجاري، تحافظ فيه بريطانيا على التزامها بقوانين الاتحاد الأوروبي.

من جهته، وعد وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو بتعزيز العلاقات مع لندن بعد خروجها من الاتحاد الأوروبي، مضيفاً في تغريدة على موقع تويتر: "سنواصل تعزيز علاقاتنا القوية والمثمرة والمزدهرة أصلاً مع بريطانيا، في الوقت الذي تفتح فيه صفحة جديدة من تاريخها".

 

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