شؤون فلسطينية

أمريكا تحذر الفلسطينيين من معارضة خطة السلام

أمريكا تحذر الفلسطينيين من معارضة خطة السلام
رام الله - دنيا الوطن
حذرت السفيرة الأمريكية لدى الأمم المتحدة كيلي كرافت الفلسطينيين، الجمعة، من أن التعبير عن استيائهم من خطة السلام الأمريكية في المنظمة الدولية لن يؤدي إلا إلى "تكرار ذات النهج الفاشل للعقود السبعة الماضية".

وقالت كرافت لوكالة رويترز: "إنه إذا كان الرد الأولي للفلسطينيين على الخطة متوقعا، لماذا لا يأخذوا هذا الاستياء ويستخدمونه بدلا من ذلك في المفاوضات؟".

وأضافت كرافت "نقل هذا الاستياء إلى الأمم المتحدة لا يؤدي إلا إلى تكرار ذات النهج الفاشل للعقود السبعة الماضية. دعونا نتجنب تلك الشراك وبدلا من ذلك نعطي السلام فرصة".

وأكدت أن الولايات المتحدة مستعدة لتسهيل إجراء المحادثات و"يسعدها لعب أي دور" يساهم في دفع خطة السلام بين الفلسطينيين وإسرائيل التي كشف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تفاصيلها، يوم الثلاثاء.

من جانبه، قال رياض منصور، سفير فلسطين، لدى الأمم المتحدة إنه من المقرر أن يلقي الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، خطابا أمام مجلس الأمن الدولي، خلال الأسبوعين القادمين، معبرا عن أمله أن يصوت المجلس لصالح مشروع قرار في هذا الشأن.

وشدد منصور على أنه لا يوجد مسؤول فلسطيني واحد يمكن أن يجتمع مع مسؤولين أمريكيين بعد أن قدموا (خطة) زلزالا تستهدف في جوهرها تدمير التطلعات الوطنية للشعب الفلسطيني.

وكان الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أعلن عن خطته للسلام، المعروفة بصفقة القرن، الثلاثاء الماضي، بحضور رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو.

وتعهد ترامب، بأن تظل القدس، عاصمة غير مقسمة لإسرائيل، مشيرا إلى أن الخطة قد تعتبر الفرصة الأخيرة للفلسطينيين.

ورفض الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، الخطة قائلا: "رفضنا خطة ترامب منذ البداية ولن نقبل بدولة دون القدس"، مؤكدا بأن خطة ترامب "لن تمر وستذهب إلى مزبلة التاريخ".

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