إصابة شاب عقب اعتداء قوات الاحتلال عليه بالضرب

قوات الاحتلال في الضفة الغربية - أرشيف

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رام الله - دنيا الوطن

أصيب شاب من بلدة بيت أمر شمال محافظة الخليل، برضوض وجروح عقب تعرضه للضرب من قبل جنود الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الجمعة.



وقالت مصادر أمنية: إن قوات الاحتلال احتجزت شابا، لم تعرف هويته، من بلدة بيت أمر، واعتدت عليه بالضرب، قبل أن تلقي به على مدخل مخيم العروب شمال الخليل، ما أدى لإصابته بجروح ورضوض، وجرى الى إحدى المستشفيات القريبة، كما أفادت الوكالة الفلسطينية الرسمية.