شؤون فلسطينية

إصابة شاب عقب اعتداء قوات الاحتلال عليه بالضرب

إصابة شاب عقب اعتداء قوات الاحتلال عليه بالضرب
قوات الاحتلال في الضفة الغربية - أرشيف
رام الله - دنيا الوطن
أصيب شاب من بلدة بيت أمر شمال محافظة الخليل، برضوض وجروح عقب تعرضه للضرب من قبل جنود الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الجمعة.

وقالت مصادر أمنية: إن قوات الاحتلال احتجزت شابا، لم تعرف هويته، من بلدة بيت أمر، واعتدت عليه بالضرب، قبل أن تلقي به على مدخل مخيم العروب شمال الخليل، ما أدى لإصابته بجروح ورضوض، وجرى الى إحدى المستشفيات القريبة، كما أفادت الوكالة الفلسطينية الرسمية.

أخبار ذات صلة

أمريكا تحذر الفلسطينيين من معارضة خطة السلام

أمريكا تحذر الفلسطينيين من معارضة خطة السلام

المالكي: نتوقع من اجتماع القاهرة الموافقة على مشروع قرارنا برفض (صفقة القرن)

المالكي: نتوقع من اجتماع القاهرة الموافقة على مشروع قرارنا برفض (صفقة القرن)

شاهد: طائرات الاحتلال تشن عدة غارات في مناطق متفرقة من القطاع

شاهد: طائرات الاحتلال تشن عدة غارات في مناطق متفرقة من القطاع

إصابة ثلاثة مواطنين بجروح أحدهم بالغة الخطورة في انهيار صخري بنابلس

إصابة ثلاثة مواطنين بجروح أحدهم بالغة الخطورة في انهيار صخري بنابلس

زكريا بكر: لا صحه للأنباء التي تتحدث عن اغلاق بحر قطاع غزة

زكريا بكر: لا صحه للأنباء التي تتحدث عن اغلاق بحر قطاع غزة

إطلاق صاروخ من قطاع غزة والقبة الحديدية تعترضه

إطلاق صاروخ من قطاع غزة والقبة الحديدية تعترضه

جيش الاحتلال يتوعد برد قاسٍ حال استمرار اطلاق الصواريخ من غزة

جيش الاحتلال يتوعد برد قاسٍ حال استمرار اطلاق الصواريخ من غزة

إطلاق صاروخ من قطاع غزة على مستوطنات الغلاف والقبة تعترضه

إطلاق صاروخ من قطاع غزة على مستوطنات الغلاف والقبة تعترضه

التعليقات

الدنيا حكايات

كوشنير وحلاق اليتامى بالسلطة الفلسطينية

كوشنير وحلاق اليتامى بالسلطة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

إصابة شاب عقب اعتداء قوات الاحتلال عليه بالضرب

إصابة شاب عقب اعتداء قوات الاحتلال عليه بالضرب

إصابة ثلاثة مواطنين بجروح أحدهم بالغة الخطورة في انهيار صخري بنابلس

إصابة ثلاثة مواطنين بجروح أحدهم بالغة الخطورة في انهيار صخري بنابلس

إطلاق صاروخ من قطاع غزة على مستوطنات الغلاف والقبة تعترضه

إطلاق صاروخ من قطاع غزة على مستوطنات الغلاف والقبة تعترضه

(أونروا) تطالب بتوفير مبلغ 1.4 مليار دولار لتمويل الخدمات والمساعدات

(أونروا) تطالب بتوفير مبلغ 1.4 مليار دولار لتمويل الخدمات والمساعدات

السفير اللوح: الرئيس عباس سيلتقي بنظيره المصري عبد الفتاح السيسي غداً

السفير اللوح: الرئيس عباس سيلتقي بنظيره المصري عبد الفتاح السيسي غداً

الاحتلال يطلق قنابل الغاز بكثافة في بلدة الرام بالقدس

الاحتلال يطلق قنابل الغاز بكثافة في بلدة الرام بالقدس

الاحتلال يجبر مواطناً على هدم بركسه السكني في أبو ديس

الاحتلال يجبر مواطناً على هدم بركسه السكني في أبو ديس

شاهد: آثار القصف الاسرائيلي على مخيم المغازي وسط قطاع غزة

شاهد: آثار القصف الاسرائيلي على مخيم المغازي وسط قطاع غزة

منوعات

مديرة أعمال نادية لطفي تبكي: &#34;وضعها حرج&#34;

مديرة أعمال نادية لطفي تبكي: "وضعها حرج"

بدور البراهيم تعلن عن زواجها بمهر مليون ريال

بدور البراهيم تعلن عن زواجها بمهر مليون ريال

أمها أنقذتها.. ديبيكا بادوكون تروي تفاصيل معركتها مع هذا المرض

أمها أنقذتها.. ديبيكا بادوكون تروي تفاصيل معركتها مع هذا المرض

أحلام تتحدث لأول مرة عن تفاصيل حياتها الخاصة مع أولادها

أحلام تتحدث لأول مرة عن تفاصيل حياتها الخاصة مع أولادها

شويكار تكشف تفاصيل تدهور حالتها الصحية

شويكار تكشف تفاصيل تدهور حالتها الصحية

دانا حلبي ترد على المشككين في خطوبتها لعبدالمنعم عمايري

دانا حلبي ترد على المشككين في خطوبتها لعبدالمنعم عمايري

سلمان خان يفقد أعصابه مع أحد المعجبين.. شاهد ماذا فعل

سلمان خان يفقد أعصابه مع أحد المعجبين.. شاهد ماذا فعل

محامي زينة يكشف لأول مرة سراً بشأن علاقة الفنان أحمد عز بتوأمه

محامي زينة يكشف لأول مرة سراً بشأن علاقة الفنان أحمد عز بتوأمه

نحافة هيا الشعيبي غير المسبوقة تظهر أخيراً بوضوح

نحافة هيا الشعيبي غير المسبوقة تظهر أخيراً بوضوح

العثور على الصحفية المصرية رحاب بدر مشنوقة داخل منزلها

العثور على الصحفية المصرية رحاب بدر مشنوقة داخل منزلها

عربي

مصر والسودان وإثيوبيا يتوصلون لاتفاق حول خطة لملء سد النهضة ومراحلها

مصر والسودان وإثيوبيا يتوصلون لاتفاق حول خطة لملء سد النهضة ومراحلها

الفخفاخ: 10 أحزاب مستعدة للمشاركة في الحكومة التونسية

الفخفاخ: 10 أحزاب مستعدة للمشاركة في الحكومة التونسية

تظاهرات حاشدة وسط عمان تنديدا بـ(صفقة القرن)

تظاهرات حاشدة وسط عمان تنديدا بـ(صفقة القرن)

صدامات وإطلاق نار في ساحة الوثبة ببغداد

صدامات وإطلاق نار في ساحة الوثبة ببغداد