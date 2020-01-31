طائرات الاحتلال تشن عدة غارات في مناطق متفرقة من القطاع

شنت طائرات الاحتلال الإسرائيلي في وقت متأخر من مساء الجمعة، عدة غارات في مناطق متفرقة من قطاع غزة.

رام الله - دنيا الوطنووفق مصادر محلية، فقد استهدفت الطائرات الحربية الإسرائيلية، أرضاً زراعية شرق مدينة غزة بصاروخين.كما شن الطيران الحربي عدة غارات استهدفت موقعاً يتبع للمقاومة بمحيط شركة الكهرباء شمال مخيم النصيرات وسط القطاع، بعد استهدافه بصاروخي استطلاع.وكان المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أعلن عن تفعيل الإنذار في غلاف غزة مساء اليوم الجمعة، مرتين، في وقتين مختلفين، جراء إطلاق قذيفتين صاروخيتين، من قطاع غزة باتجاه المستوطنات، اعترضت أحدهما منظومة القبة الحديدية.