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شؤون فلسطينية

طائرات الاحتلال تشن عدة غارات في مناطق متفرقة من القطاع

طائرات الاحتلال تشن عدة غارات في مناطق متفرقة من القطاع
قصف إسرائيلي في النصيرات
رام الله - دنيا الوطن
شنت طائرات الاحتلال الإسرائيلي في وقت متأخر من مساء الجمعة، عدة غارات في مناطق متفرقة من قطاع غزة.

ووفق مصادر محلية، فقد استهدفت الطائرات الحربية الإسرائيلية، أرضاً زراعية شرق مدينة غزة بصاروخين.

كما شن الطيران الحربي عدة غارات استهدفت موقعاً يتبع للمقاومة بمحيط شركة الكهرباء شمال مخيم النصيرات وسط القطاع، بعد استهدافه بصاروخي استطلاع.

وكان المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أعلن عن تفعيل الإنذار في غلاف غزة مساء اليوم الجمعة، مرتين، في وقتين مختلفين، جراء إطلاق قذيفتين صاروخيتين، من قطاع غزة باتجاه المستوطنات، اعترضت أحدهما منظومة القبة الحديدية.

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