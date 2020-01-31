إصابة ثلاثة مواطنين بجروح أحدهم بالغة الخطورة في انهيار صخري بنابلس

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رام الله - دنيا الوطن

أصيب ثلاثة مواطنين بجروح، أحدهم وصفت جروحه ببالغة الخطورة، في انهيار صخري ببلدة جماعين، جنوب محافظة نابلس، اليوم الجمعة.



وقالت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، إن ثلاثة مواطنين أصيبوا بجروح، وصفت جروح أحدهم ببالغة الخطورة، نتيجة انهيار صخري في بلدة جماعين، بحسب ما جاء على موقع الوكالة الفلسطينية الرسمية.