زكريا بكر: لا صحه للأنباء التي تتحدث عن اغلاق بحر قطاع غزة

صورة أرشيفية

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رام الله - دنيا الوطن

نفى زكريا بكر، مسؤول لجان الصيادين في اتحاد لجان العمل الزراعي، الأنباء التي تحدثت عن اغلاق سلطات الاحتلال الاسرائيلي، بحق قطاع غزة امام الصيادين الفلسطينيين.



وقال بكر في تصريح لـ"دنيا الوطن": "تواصلنا مع جميع الجهاد الرسمية، ولا يوجد صحة لكل الانباء التي تتحدث عن اغلاق البحر".



وكانت بعض وسائل الاعلام، قد تحدثت ان سلطات الاحتلال اغلقت بحر قطاع غزة، بسبب التوتر السائد.