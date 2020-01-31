إطلاق صاروخ من قطاع غزة والقبة الحديدية تعترضه

أفادت صحيفة (يديعوت احرونوت) الإسرائيلية، أن القبة الحديدية، اعترضت مساء اليوم الجمعة، صاورخاً واحداً أطلق من قطاع غزة، تجاه مستوطنات الغلاف، فيما دوت صافرات الانذار في مستوطنات (نير اسحاق)، و(كيسوفيم) و(صوفا) .





بدوره، قال الناطق باسم الجيش الإسرائيلي: "تم تفعيل صفارات الإنذار قبل قليل في مستوطنات (نير اسحاق) و(كيسوفيم) و(صوفا)، بغلاف غزة، ويتم الآن فحص التفاصيل".









من جانبها، قالت صحيفة (يديعوت أحرونوت) الاسرائيلية: "سمع دوي انفجارات في سديروت، بعد انطلاق صافرات الانذار"، مشيرة إلى أن عدة منازل في سديروت أصيبت بشظايا صواريخ القبة الحديدية.



يذكر أن مدفعية الاحتلال الاسرائيلي، قد استهدفت في وقت سابق من اليوم الجمعة، عدة نقاط رصد وسط وجنوب قطاع غزة، ردا على اطلاق ثلاثة صواريخ من قطاع غزة.



وكانت القناة 13 الإسرائيلية، قد اعلنت في وقت سابق من اليوم الجمعة، أن صاروخاً واحداً، أطلق، من قطاع غزة، تجاه مستوطنات غلاف غزة، زاعمة ان القبة الحديدة قد اعترضته، فيما دوت صافرات الانذار بمستوطنتي (سديروت) و(أور هنير) على أثر ذلك.من جانبها، قالت صحيفة (يديعوت أحرونوت) الاسرائيلية: "سمع دوي انفجارات في سديروت، بعد انطلاق صافرات الانذار"، مشيرة إلى أن عدة منازل في سديروت أصيبت بشظايا صواريخ القبة الحديدية.

رام الله - دنيا الوطن