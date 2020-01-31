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مصر والسودان وإثيوبيا يتوصلون لاتفاق حول خطة لملء سد النهضة ومراحلها

مصر والسودان وإثيوبيا يتوصلون لاتفاق حول خطة لملء سد النهضة ومراحلها
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
أكد بيان ثلاثي صدر عن وزراء خارجية مصر والسودان وإثيوبيا، التوصل إلى اتفاق يتضمن خطة ملء سدة النهضة ومراحلها، وكذلك آليات التعامل مع مشاكل الجفاف.

وأشار البيان إلى أن وزراء الخارجية وفي الجولة الأخيرة اتفقوا، على أهمية الانتهاء من المفاوضات والتوصل إلى اتفاق حول آلية تشغيل سد النهضة خلال الظروف الهيدرولوجية العادية، وآلية التنسيق لمراقبة ومتابعة تنفيذ الاتفاق وتبادل البيانات والمعلومات، وآلية فض المنازعات، فضلا عن تناول مواضيع أمان السد وإتمام الدراسات الخاصة بالآثار البيئية والاجتماعية له، بحسب ما جاء على موقع (روسيا اليوم).

وقام الوزراء بتكليف اللجان الفنية والقانونية بمواصلة الاجتماعات في واشنطن من أجل وضع الصياغات النهائية للاتفاق، على أن يجتمع مجددا وزراء الخارجية والموارد المائية بالدول الثلاث في واشنطن يومي 12و13 فبراير 2020، من أجل إقرار الصيغة النهائية للاتفاق تمهيدا لتوقيعه بنهاية شهر فبراير.

من جانبها، أعربت مصر عن "تقديرها للدور الذي اضطلعت به الإدارة الأمريكية والرئيس دونالد ترامب من أجل التوصل إلى اتفاق شامل وعادل ومتوازن يحقق مصالح الدول الثلاث، لما لهذا الموضوع الحيوي من تأثير على المنطقة برمتها وبالأخص الشعب المصري الذي يمثل نهر النيل بالنسبة له شريان الحياة".

وشارك في المفاوضات الأخيرة وزراء الخارجية والموارد المائية في البلدان الثلاثة برعاية الولايات المتحدة، والبنك الدولي، حيث عقدت جولتها الأخيرة في واشنطن واستمرت 4 أيام.

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