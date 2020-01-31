شؤون فلسطينية

جيش الاحتلال يتوعد برد قاسٍ حال استمرار اطلاق الصواريخ من غزة

جيش الاحتلال يتوعد برد قاسٍ حال استمرار اطلاق الصواريخ من غزة
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
وجه جيش الاحتلال الاسرائيلي، تهديدا الى فصائل المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة، برد قاسٍ، في حال استمر اطلاق الصواريخ والبالونات المفخخة من قطاع غزة، بحسب ما جاء على موقع القناة (13) الإسرائيلية.

وكانت مدفعية الاحتلال الاسرائيلي، قد قصفت في وقت سابق من اليوم، نقاط رصدٍ تابعة للمقاومة الفلسطينية، شرق مخيم المغازي وسط قطاع غزة، ردا على اطلاق ثلاثة صواريخ من قطاع غزة.

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