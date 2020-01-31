اعترضته القبة.. إطلاق صاروخ من قطاع غزة وصافرات الانذار تدوي بمستوطنات الغلاف

أفادت القناة 13 الإسرائيلية، أن صاروخاً واحداً، أطلق، مساء اليوم الجمعة، من قطاع غزة، تجاه مستوطنات غلاف غزة، زاعمة ان القبة الحديدة قد اعترضته، فيما دوت صافرات الانذار بمستوطنتي (سديروت) و(أور هنير) على أثر ذلك.



وقالت صحيفة (يديعوت أحرونوت) الاسرائيلية: "سمع دوي انفجارات في سديروت، بعد انطلاق صافرات الانذار"، مشيرة إلى أن عدة منازل في سديروت أصيبت بشظايا صواريخ القبة الحديدية.



من جانبه، قال المتحدث باسم جيش الاحتلال: "متابعة للتقارير عن تفعيل الإنذار فالحديث عن إطلاق قذيفة صاروخية من قطاع غزة تم اعتراضها من قبل الدفاعات الجوية".



وكانت مدفعية الاحتلال الاسرائيلي، قد استهدفت في وقت سابق من اليوم الجمعة، عدة نقاط رصد وسط وجنوب قطاع غزة، ردا على اطلاق ثلاثة صواريخ من قطاع غزة.



رام الله - دنيا الوطن