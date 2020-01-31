لندن: قلقون من توجه إسرائيل لضم أجزاء من الضفة الغربية



وتابع البيان: "أي خطوة أحادية من هذا القبيل ستضر بالجهود الجديدة لاستئناف مفاوضات السلام وتتعارض مع القانون الدولي، وأي تغييرات في الوضع الحالي لا يمكن أن تمضي قدما بدون اتفاق يتم التفاوض عليه بين الطرفين نفسيهما".





يشار إلى أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أعلن يوم الثلاثاء الماضي، خلال مؤتمر صحفي مشترك، مع بنيامين نتنياهو رئيس حكومة الاحتلال، عن بنود خطة السلام المعرومة اعلاميا باسم (صفقة القرن).



رام الله - دنيا الوطنقال وزير خارجية بريطانيا دومينيك راب، اليوم الجمعة: "إن بريطانيا قلقة من احتمال قيام إسرائيل بضم أجزاء من الضفة الغربية، مضيفا أن أي خطوات أحادية كهذه ستضر بجهود استئناف مفاوضات السلام".وأضاف راب في بيان: "المملكة المتحدة قلقة إزاء تقارير عن إمكانية اتخاذ إسرائيل خطوات نحو ضم أجزاء من الضفة الغربية"، بحسب ما جاء على موقع (العربية نت).