عربي

الفخفاخ: 10 أحزاب مستعدة للمشاركة في الحكومة التونسية

الفخفاخ: 10 أحزاب مستعدة للمشاركة في الحكومة التونسية
إلياس الفخفاخ رئيس الحكومة التونسية المكلّف
رام الله - دنيا الوطن
أكد إلياس الفخفاخ، رئيس الحكومة التونسية المكلّف، مساء اليوم الجمعة، أن 10 أحزاب سياسية عبرت عن استعدادها للمشاركة في الحكومة المقبلة.

جاء هذا في مؤتمر صحفي عقدها الفخفاخ في "دار الضيافة" "بقرطاج"، لعرض نتائج مشاوراته الحكومية مع الأحزاب السياسية.

وقال الفخفاخ: "هناك استعداد جدي وقوي للنهوض بالبلاد، وهناك 10 أحزاب عبرت عن استعدادها للمشاركة في الحكومة، بما يمثل ثلثي مكونات البرلمان"، بحسب ما جاء على موقع وكالة (الأناضول) التركية.

والأحزاب هي، حركة النهضة (54 مقعدا بالبرلمان من مجموع 217) و والتيار الديمقراطي (اجتماعي ديمقراطي/22 نائبا) وائتلاف الكرامة (ثوري/18 نائبا) وحركة الشعب (ناصري 15 نائبا) وتحيا تونس (14 ليبرالي/ نائبا) ومشروع تونس (4 ليبرالي/ نواب) والاتحاد الشعبي الجمهوري (وسطي/نائبان) ونداء تونس (3 ليبرالي/ نواب) والبديل التونسي (3 ليبرالي/ نواب) وآفاق تونس (ليبرالي/نائبان).

وأوضح أن مشروعه "يهدف إلى بناء تونس وليس تشكيل الحكومة، لذلك اعتمد مبدأ الوضوح والشفافية في مسار خلق الائتلاف الحكومي ووضع الوثيقة التعاقدية (البرنامج الحكومي)".

وأشار إلى أن "الوثيقة التعاقدية" التي تم عرضها على الأحزاب في المشاورات، جاءت من دراسات ومشاريع الأحزاب ومشروعه الخاص للبلاد وبرامج لعديد المنظمات والشخصيات الوطنية."

وأضاف "من المنتظر المصادقة غدا السّبت على وثيقة البرنامج الحكومي مع الأحزاب التي ستشارك في الائتلاف الحكومي، ومن ثم الانطلاق في تشكيل الحكومة بهذه القاعدة الواسعة."

وتابع : "كل العائلات الفكرية في تونس ممثلة في هذه المشاورات دون شروط.. سأسعى إلى تكوين ثقة بين الاحزاب والوطن عبر مشروع وليس أشخاص."

وأكد رئيس الحكومة المكلف "وجود انسجام تام بينه وبين رئاسة الجمهورية. وقال "نحن نعمل لأجل تونس، وأسعى لخلق مناخ من الثقة مع البرلمان."

وأشار الفخفاخ إلى أنه "من أولويات الحكومة الجديدة الانحياز الصادق لإرادة الشّعب وتنقية المناخ السياسي وتكريس حياد الإدارة عن التدخلات والحسابات السياسية الضيّقة وتعزيز دور الدولة واستكمال المؤسسات الدستورية".

وأضاف، "هناك 6 مسائل يجب التركيز عليها، وهي عودة الأمن، والتحكم في الأسعار، وإنعاش الاقتصاد، ومكافحة الفساد وتركيز الحوكمة الرشيدة وحل مشكلة الحوض المنجمي، فضلا عن تعبئة الموارد المالية لسنة 2020.

وأكد الفخفاخ، وجود اجماع من القوى الدولية على دعم الانتقالي الاجتماعي والاقتصادي في تونس.

وقبل أسبوعين، كلف الرئيس قيس سعيد، "إلياس الفخفاخ" (48 سنة) وزير المالية الأسبق، القيادي في حزب "التكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات"، بتشكيل حكومة جديدة، خلال شهر.

أخبار ذات صلة

أبو الغيط: خطاب مهم للرئيس عباس غداً والعرب سينجحون بالرد على (الخطة الأمريكية)

أبو الغيط: خطاب مهم للرئيس عباس غداً والعرب سينجحون بالرد على (الخطة الأمريكية)

تظاهرات حاشدة وسط عمان تنديدا بـ(صفقة القرن)

تظاهرات حاشدة وسط عمان تنديدا بـ(صفقة القرن)

صدامات وإطلاق نار في ساحة الوثبة ببغداد

صدامات وإطلاق نار في ساحة الوثبة ببغداد

مرزوق الغانم: لا تسوية مقبولة من دون دولة فلسطينية حرة وكاملة السيادة

مرزوق الغانم: لا تسوية مقبولة من دون دولة فلسطينية حرة وكاملة السيادة

الملك عبدالله للرئيس عباس: الأردن معكم حتى اقامة دولة فلسطينية ذات سيادة

الملك عبدالله للرئيس عباس: الأردن معكم حتى اقامة دولة فلسطينية ذات سيادة

قيس سعيد: لست راضيًا عن بيان الخارجية التونسية حول صفقة القرن

قيس سعيد: لست راضيًا عن بيان الخارجية التونسية حول صفقة القرن

فرق الإطفاء تُسيطر على حريق اندلع بمبنى القنصلية الروسية في عدن

فرق الإطفاء تُسيطر على حريق اندلع بمبنى القنصلية الروسية في عدن

فرنسا تَرصد فرقاطة تركية رافقت شحنة مدرعات إلى ليبيا

فرنسا تَرصد فرقاطة تركية رافقت شحنة مدرعات إلى ليبيا

التعليقات

الدنيا حكايات

كوشنير وحلاق اليتامى بالسلطة الفلسطينية

كوشنير وحلاق اليتامى بالسلطة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

الاحتلال يطلق قنابل الغاز بكثافة في بلدة الرام بالقدس

الاحتلال يطلق قنابل الغاز بكثافة في بلدة الرام بالقدس

الاحتلال يجبر مواطناً على هدم بركسه السكني في أبو ديس

الاحتلال يجبر مواطناً على هدم بركسه السكني في أبو ديس

الاحتلال يبعد أمين سر حركة فتح بالقدس عن الأقصى والبلدة القديمة لأسبوع

الاحتلال يبعد أمين سر حركة فتح بالقدس عن الأقصى والبلدة القديمة لأسبوع

مستوطنون يقتلعون أشتالا من أراضي بلدة سبسطية قرب نابلس

مستوطنون يقتلعون أشتالا من أراضي بلدة سبسطية قرب نابلس

مظاهرات غضب رفضًا لـ&#34;صفقة ترامب&#34; بالضفة وغزة وأراضي الـ48 وعمان

مظاهرات غضب رفضًا لـ"صفقة ترامب" بالضفة وغزة وأراضي الـ48 وعمان

عشرات حالات الاختناق خلال قمع الاحتلال لمسيرات الضفة المُنددة بـ (صفقة القرن)

عشرات حالات الاختناق خلال قمع الاحتلال لمسيرات الضفة المُنددة بـ (صفقة القرن)

عقابًا على منع استيراد العجول.. نفتالي بينت: لن نستورد المنتجات الزراعية من السلطة

عقابًا على منع استيراد العجول.. نفتالي بينت: لن نستورد المنتجات الزراعية من السلطة

شاهد: مساجد الضفة تمتلئ بالمصلين مع استمرار حملة الفجر

شاهد: مساجد الضفة تمتلئ بالمصلين مع استمرار حملة الفجر

منوعات

مديرة أعمال نادية لطفي تبكي: &#34;وضعها حرج&#34;

مديرة أعمال نادية لطفي تبكي: "وضعها حرج"

بدور البراهيم تعلن عن زواجها بمهر مليون ريال

بدور البراهيم تعلن عن زواجها بمهر مليون ريال

أمها أنقذتها.. ديبيكا بادوكون تروي تفاصيل معركتها مع هذا المرض

أمها أنقذتها.. ديبيكا بادوكون تروي تفاصيل معركتها مع هذا المرض

أحلام تتحدث لأول مرة عن تفاصيل حياتها الخاصة مع أولادها

أحلام تتحدث لأول مرة عن تفاصيل حياتها الخاصة مع أولادها

شويكار تكشف تفاصيل تدهور حالتها الصحية

شويكار تكشف تفاصيل تدهور حالتها الصحية

دانا حلبي ترد على المشككين في خطوبتها لعبدالمنعم عمايري

دانا حلبي ترد على المشككين في خطوبتها لعبدالمنعم عمايري

سلمان خان يفقد أعصابه مع أحد المعجبين.. شاهد ماذا فعل

سلمان خان يفقد أعصابه مع أحد المعجبين.. شاهد ماذا فعل

محامي زينة يكشف لأول مرة سراً بشأن علاقة الفنان أحمد عز بتوأمه

محامي زينة يكشف لأول مرة سراً بشأن علاقة الفنان أحمد عز بتوأمه

نحافة هيا الشعيبي غير المسبوقة تظهر أخيراً بوضوح

نحافة هيا الشعيبي غير المسبوقة تظهر أخيراً بوضوح

العثور على الصحفية المصرية رحاب بدر مشنوقة داخل منزلها

العثور على الصحفية المصرية رحاب بدر مشنوقة داخل منزلها

عربي

الفخفاخ: 10 أحزاب مستعدة للمشاركة في الحكومة التونسية

الفخفاخ: 10 أحزاب مستعدة للمشاركة في الحكومة التونسية

تظاهرات حاشدة وسط عمان تنديدا بـ(صفقة القرن)

تظاهرات حاشدة وسط عمان تنديدا بـ(صفقة القرن)

صدامات وإطلاق نار في ساحة الوثبة ببغداد

صدامات وإطلاق نار في ساحة الوثبة ببغداد

مرزوق الغانم: لا تسوية مقبولة من دون دولة فلسطينية حرة وكاملة السيادة

مرزوق الغانم: لا تسوية مقبولة من دون دولة فلسطينية حرة وكاملة السيادة