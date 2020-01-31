شؤون فلسطينية

السفير اللوح: الرئيس عباس سيلتقي بنظيره المصري عبد الفتاح السيسي غداً

السفير اللوح: الرئيس عباس سيلتقي بنظيره المصري عبد الفتاح السيسي غداً
الرئيس الفلسطيني محمود عباس ونظيره المصري عبد الفتاح السيسي
رام الله - دنيا الوطن
أعلن دياب اللوح، سفير دولة فلسطين بالقاهرة، مندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية، أن الرئيس الفلسطيني محمود عباس، سيلتقي يوم غدٍ السبت، نظيره المصري الرئيس عبد الفتاح السيسي، قبيل اجتماع مجلس جامعة الدول العربية في دورته غير العادية على مستوى وزراء الخارجية العرب بمقر الجامعة .

وقال السفير اللوح في تصريح لتلفزيون فلسطين، مساء اليوم الجمعة: "إن القمة هدفها التشاور العميق بين الرئيسين حول (صفقة القرن) الأمريكية الإسرائيلية"، مشيرا إلى أن الرئيس يؤكد دائما أن ما نريده من الأشقاء العرب تأكيد الموقف العربي الذي يقول نقبل ما يقبله الفلسطينيون ونرفض ما يرفضونه، ونحن أصحاب الحق الشرعي والأصيل في فلسطين.

وأكد أن الرئيس هو رمز الوطنية والشرعية الفلسطينية، ولم يفوض أحدا نيابة عن الشعب الفلسطيني، ولم يفوض أحدا أن يوقع نيابة عن شعبنا.

وقال السفير اللوح: "إن هدف مشاركة الرئيس محمود عباس في اجتماع وزراء الخارجية العرب غدا السبت، هو صياغة موقف عربي واحد فيما يتعلق بصفقة القرن"، حيث سيستمع وزراء الخارجية إلى كلمة من سيادته تؤكد الموقف الفلسطيني الرافض لهذه الصفقة".

وشدد على ضرورة التسلح بالموقف العربي، وأن يعلن عن رفض هذه الصفقة جملة وتفصيلا، ثم بدء التحرك السياسي والدبلوماسي القانوني على المستويين الإسلامي والدولي لحشد موقف رافض لتلك الصفقة المشبوهة.

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