أبو الغيط: خطاب مهم للرئيس عباس غداً والعرب سينجحون بالرد على (الخطة الأمريكية)





وأشار ابو الغيط، في تصريح صحفي له، إلى أن الرئيس عباس سيطرح في خطابه، الرؤية الفلسطينية فيما يتعلق بـ"الخطة الأميركية للسلام" ما تسمى بـ"صفقة القرن"، بحسب ما جاء على موقع الوكالة الفلسطينية الرسمية.



وفي السياق، أكد الأمين العام لجامعة الدول العربية، أن اجتماعا على مستوى وزراء الخارجية العرب سيعقد غدا، للاستماع إلى بيان رئيسي وتاريخي من الرئيس محمود عباس، كما سيتم السماع لكلمات من وزراء الخارجية العرب، وسيصدر عقب هذا الاجتماع قرار يعبر عن الموقف العربي.





وقال أبو الغيط: "أنا أثق أن الأمة العربية وشعب فلسطين سينجحون بالرد على هذه الخطة، التي هي ليس بخطة ولكنها طلب استسلام".



وأضاف: "أنا أثق بأن الشعب الفلسطيني لا يمكن أن يستسلم، وأمتنا العربية أمة حية قادرة على الصمود والمقاومة وسترفض هذا المقترح، لأنه لا يستجيب إلى الحد الأدنى من المطالب الفلسطينية التاريخية".



وأكد أبو الغيط، أن مبادرة السلام العربية لم تُسحب وما زالت مطروحة منذ عام 2002 وحتى تاريخه، فالعرب أصحاب سلام ويطالبون بالسلام وضرورة تحقيق حقوق الشعب الفلسطيني المشروعة، وحقه في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس".



رام الله - دنيا الوطنأعلن أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، مساء اليوم الجمعة، أنه الرئيس الفلسطيني محمود عباس سيلقي خطاباً مهماً غداً السبت، امام اجتماع مجلس الجامعة العربية في دورته غير العادية على مستوى وزراء الخارجية العرب.