دولي

روسيا.. تسجيل إصابتين بفيروس كورونا لدى مواطنين صينيين

روسيا.. تسجيل إصابتين بفيروس كورونا لدى مواطنين صينيين
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت تاتيانا غوليكوفا نائبة رئيس الحكومة الروسية، عن تسجيل إصابتين بفيروس كورونا الجديد لدى مواطنين صينيين في روسيا.

وقالت غوليكوفا في تصريحات صحفية، اليوم الجمعة: "تم رصد حالتي إصابة بفيروس كورونا في روسيا، واحدة في إقليم زابايكاليه (بسيبيريا) والثانية في مقاطعة تيومين (بالأورال)، والمصابان مواطنان صينيان"، بحسب ما جاء على موقع (روسيا اليوم).

من جانبها، أكدت هيئة حماية حقوق المستهلك أنه ليس هناك أي خطر لانتشار كورونا في روسيا، حيث تم عزل المصابين، كما تم فحص جميع من كان على تواصل معهما.

إجراءات مشددة لمواجهة "كورونا"

وكشفت غوليكوفا التي تترأس مركز العمليات الروسي الخاص لمنع تسرب فيروس كورونا وانتشاره، عن جملة من الإجراءات التي قررت السلطات اتخاذها على خلفية التطورات الأخيرة.

وأعلنت بدء إجلاء المواطنين الروس الراغبين في مغادرة مقاطعة هوبي الصينية، حيث يقيم 341 روسيا، وووهان عاصمة المقاطعة المذكورة التي يقيم فيها 300 روسيا، إضافة إلى تقييد عبور الحدود بين روسيا ومنغوليا.

وأشارت غوليكوفا إلى أن مواطني الصين وبيلاروس حاملي تصاريح الإقامة الروسية سيخضعون لإجراءات صحية مشددة لدى عبورهم الحدود الروسية عبر المنافذ التي تشملها القيود.

كما أعلنت غوليكوفا تعليق حركة الطيران مع الصين باستثناء رحلات شركة "إيرفلوت" النظامية إلى بكين وشنغهاي وغوانزو وهونغ كونغ، والرحلات النظامية للشركات الصينية إلى مطار "شيريميتيفو" بموسكو اعتبارا من يوم غد 1 فبراير.

وأضافت غوليكوفا أنه ليس هناك أي خطط لإلغاء عمليات نقل البريد والبضائع بين روسيا والصين.

وحسب المعطيات الصينية الرسمية، فإن عدد الوفيات الناجمة عن فيروس "كورونا" في الصين وصل إلى 213، بينما ارتفع عدد حالات الإصابة إلى حوالي 9700 بنهاية يوم أمس الخميس.

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