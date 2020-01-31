تظاهرات حاشدة وسط عمان تنديدا بـ(صفقة القرن)

صورة أرشيفية

رابط مختصر:

رام الله - دنيا الوطن

تظاهر عشرات الاردنيين، في العاصمة عمان اليوم الجمعة، رفضا لخطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للسلام في الشرق الأوسط، والتي باتت تعرف بـ"صفقة القرن".



وانطلقت بعد صلاة ظهر اليوم الجمعة، مسيرة حاشدة من أمام المسجد الحسيني الكبير في "وسط البلد" في عمان، حيث ردد المتظاهرون هتافات "تؤكد على وحدة الأردن وفلسطين وشعبيهما"، وأن "الأردن وفلسطين شعب واحد مش شعبين"، بحسب ما جاء على موقع (روسيا اليوم).



وأكد المحتجون "على ثبات الموقف الأردني الرافض للصفقة"، قائلين إن "الأردن أرض الرباط ما بيقبل الانحطاط"، و"أردن أردن أرض الحشد.. أقصى أقصى أرض المجد" و"جدودي قالوا بالأمثال وطنك بده رجال والرجال بتهد جبال".



وأحرق مشاركون في المسيرة العلم الإسرائيلي "تنديدا بسياسات واعتداءات الاحتلال على المسجد الأقصى المبارك، والأراضي الفلسطينية المحتلة".