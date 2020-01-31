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صدامات وإطلاق نار في ساحة الوثبة ببغداد

صدامات وإطلاق نار في ساحة الوثبة ببغداد
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
تجدد اطلاق النار والصدامات، اليوم الجمعة، في ساحة الوثبة، بالعاصمة العراقية بغداد، حيث تظاهر المحتجون على سوء على الاوضاع الاقتصادية والسياسية بالبلاد.

وأفاد موقع (روسيا اليوم)، بسقوط جرحى في صفوف المحتجين نتيجة إطلاق للرصاص الحي في ساحة الوثبة القريبة من ساحة التحرير وسط العاصمة بغداد.

وقال الموقع: "إن القوات الأمنية العراقية اقتحمت الوثبة، وسط توتر بالقرب من جسر السنك".

من جهتهم، أكد متظاهرون، أن القوات الأمنية هاجمتهم بالرصاص الحي في ساحة الوثبة.

بدوره، كتب صالح محمد العراقي المقرب من زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، منشورا على "فيسبوك"، يدعو فيه المتظاهرين للتوجه إلى ساحة التحرير وسط بغداد.

ورد العراقي على أحد المعلقين في منصات التواصل، بالقول: "شدوا الرحال.. الآن الآن وليس غدا".

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