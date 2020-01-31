أردوغان يهدد بعملية عسكرية في إدلب.. وروسيا ترد

آليات عسكرية تركية في سوريا "أرشيفية"

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رام الله - دنيا الوطن

أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الجمعة، أنه سينفذ عملية عسكرية، في محافظة ادلب السورية وبشكل سريع، وذلك إذا لم يتم حل الوضع.



وأكد أردوغان في أنقرة، أن بلاده لا يمكنها التعامل مع تدفق لاجئين جديد، مجددا أقاويل بشأن القلق من تدفق موجة لاجئين جديدة على تركيا وسط هجمات الجيش السوري المدعوم من روسيا، بحسب ما جاء على موقع (سكاي نيوز).



وكان قد ذكر يوم الأربعاء، أن صبر تركيا إزاء الهجمات بدأ ينفد، واتهم روسيا بخرق الاتفاقات التي تهدف لتهدئة الصراع بالمنطقة.



وتجدد القتال في محافظة إدلب، رغم اتفاق وقف إطلاق النار الذي وقعته كل من أنقرة وموسكو، في الثاني عشر من يناير الجاري، لكنه لم يصمد طويلا.



من جهته، رد الكرملين، على تهديدات أردوغان، بالقول: "إن روسيا تفي بالتزاماتها "تماما" في إدلب في سوريا، وتشعر بقلق عميق إزاء الهجمات العسكرية هناك".