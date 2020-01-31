الحكومة: سنتخذ الإجراء المناسب إزاء قرار منع إدخال منتجاتنا للأسواق الإسرائيلية
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت الحكومة أنها ستتخذ الإجراء المناسب، إزاء إعلان وزير الجيش الإسرائيلي نفتالي بينت منع إدخال المنتجات الزراعية الفلسطينية إلى الأسواق الإسرائيلية اعتبارا من يوم الأحد المقبل.
جاء ذلك في بيان صحفي مقتضب صدر، مساء اليوم الجمعة، عن الناطق الرسمي باسم الحكومة إبراهيم ملحم، أكد فيه أن الحكومة ستدرس الخطوة الإسرائيلية وستتخذ الإجراء المناسب.
جاء ذلك في بيان صحفي مقتضب صدر، مساء اليوم الجمعة، عن الناطق الرسمي باسم الحكومة إبراهيم ملحم، أكد فيه أن الحكومة ستدرس الخطوة الإسرائيلية وستتخذ الإجراء المناسب.
وكان وزير جيش الاحتلال الاسرائيلي، نفتالي بينت، قد أعلن في وقت سابق من اليوم الجمعة، أنه منع استيراد المنتجات الزراعية الفلسطينية.
وقال مكتب بينت: "ردًا على المقاطعة الفلسطينية لمربي الماشية الإسرائيليين، أمر الوزير نفتالي بينت بمنع جميع الواردات الزراعية من السلطة الفلسطينية ابتداءً من الساعة السادسة من صباح يوم الأحد 2 شباط/ فبراير".
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