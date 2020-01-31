الحكومة: سنتخذ الإجراء المناسب إزاء قرار منع إدخال منتجاتنا للأسواق الإسرائيلية

أعلنت الحكومة أنها ستتخذ الإجراء المناسب، إزاء إعلان وزير الجيش الإسرائيلي نفتالي بينت منع إدخال المنتجات الزراعية الفلسطينية إلى الأسواق الإسرائيلية اعتبارا من يوم الأحد المقبل.



جاء ذلك في بيان صحفي مقتضب صدر، مساء اليوم الجمعة، عن الناطق الرسمي باسم الحكومة إبراهيم ملحم، أكد فيه أن الحكومة ستدرس الخطوة الإسرائيلية وستتخذ الإجراء المناسب.

وكان وزير جيش الاحتلال الاسرائيلي، نفتالي بينت، قد أعلن في وقت سابق من اليوم الجمعة، أنه منع استيراد المنتجات الزراعية الفلسطينية.



