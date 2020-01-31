الاحتلال يطلق قنابل الغاز بكثافة في بلدة الرام بالقدس

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رام الله - دنيا الوطن

أطلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي قنابل الغاز المسيلة للدموع بكثافة، مساء اليوم الجمعة، صوب منازل المواطنين في بلدة الرام شمال القدس المحتلة.



وبحسب الوكالة الفلسطينية الرسمية، فإن جنود الاحتلال اقتحموا البلدة واعتلوا عددا من أسطح منازل المواطنين قرب مدخلها الشمالي، وأطلقوا قنابل الغاز المسيل للدموع، وقنابل الصوت، دون وقوع إصابات.